Außerhalb der Nato : Trump erklärt Brasilien zum wichtigen Verbündeten

Sachsen sucht den Superbaum : „Wenn wir jetzt nichts tun, erleben wir die Entwaldung des Landes“

Deutschlands Wald geht es so schlecht wie nie – in Sachsen pflanzen Förster jetzt schon ausländische Arten an. Die Situation ist so ernst, dass sich inzwischen auch ranghohe Politiker mit dem Thema beschäftigen.