Neue Zölle trotz Abkommen : Mit Zuckerbrot und Peitsche

Noch am Nachmittag hatte Vizepräsident Mike Pence ein Loblied auf den nordamerikanischen Freihandel angestimmt. Vom neuen USMCA-Abkommen, mit dem die Regierungen der Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada das von Präsident Donald Trump verabscheute Nafta-Abkommen ersetzen wollen, würden alle drei Staaten profitieren, versprach Pence am Donnerstag in Ottawa. Beim kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau bedankte er sich dafür, den Handelspakt seinem Parlament bereits zur Ratifizierung vorgelegt zu haben. Mitte Mai hatte Trump die Bedingung von Trudeau und dem mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador erfüllt und die beiden Nachbarländer von den Stahl- und Aluminiumzöllen ausgenommen; Mexiko und Kanada nahmen ihrerseits Vergeltungsmaßnahmen zurück. Mit Blick auf Kritik der Demokraten in Washington gelobte Pence, die Trump-Regierung werde Dampf machen und die Ratifizierung im amerikanischen Kongress so schnell wie möglich durchsetzen.

Wusste Pence, was Trump derweil im Schilde führte? Der Präsident nämlich machte tatsächlich Dampf, aber sein Zug ging in eine ganz andere Richtung. Die Vereinigten Staaten, so kündigte er am Abend an, würden sämtliche Einfuhren aus Mexiko mit einem Strafzoll belegen, sofern das Land nicht den Strom zentralamerikanischer Migranten nach Norden stoppe. Ein Zoll von fünf Prozent soll schon in der übernächsten Woche fällig und dann in mehreren Schritten erhöht werden, bis auf 25 Prozent von Oktober an – wenn Mexiko nicht rasch handle, um den Notstand an der amerikanisch-mexikanischen Grenze einzudämmen.

Forderungen bleiben vage

Was Mexiko denn tun solle, führte der amtierende Heimatschutzminister Kevin McAleenan nur vage aus: seine Südgrenze vor allem zu Guatemala besser schützen, gegen Menschenschmuggler vorgehen und asylpolitisch enger mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Detailliert erläuterte McAleenan dagegen, inwiefern sich die Lage an der amerikanischen Südwestgrenze inzwischen unzweifelhaft zu einem Notstand entwickelt habe, der den Grenzschutz „überwältigt“. Demnach überqueren täglich etwa 4500 Personen illegal die Grenze oder stellen sich „ohne Papiere“ an Grenzübergänge, um Asyl zu beantragen. Am Mittwoch sei „eine einzelne Gruppe aus 1036 Familien und unbegleiteten Kindern“ einfach von der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez nach Texas gelaufen – „die größte je an der Grenze festgenommene Gruppe“. Weil Trump härter durchgreifen lässt, befänden sich 80.000 illegale Einwanderer in amerikanischem Gewahrsam, darunter 2350 Minderjährige, die ohne ihre Eltern einreisten. „400 Kinder sind allein in den vergangenen 24 Stunden angekommen“, sagte McAleenan; zwei Kinder seien im Grenzfluss ertrunken, zwei an Infektionen gestorben.

Wegen dieser Zustände sieht Trump sich im Recht, Zölle aufgrund einer nationalen Notlage zu verhängen, auch wenn die dazu herangezogene Rechtsgrundlage noch nie auf diese Weise benutzt wurde. Mit dem neuen Freihandelsabkommen habe das ganz und gar nichts zu tun, beteuert das Weiße Haus. Und dass Zölle auf mexikanische Importe vor allem Produkte für amerikanische Verbraucher verteuern, lässt die Trump-Regierung auch nicht gelten. Denn schließlich komme auch die Masseneinwanderung die amerikanischen Bürger teuer zu stehen. Ohnehin sei man zuversichtlich, dass Mexiko schon sehr rasch konkrete Schritte ergreifen werde. Trump hob in seiner Erklärung hervor, dass Amerika allein entscheidet, welcher Schritt groß genug wäre, um Zollerleichterungen zu rechtfertigen.