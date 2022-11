Nein zur Abschottung : Sicherer Hafen Frankreich

Einfahrt in Toulon: Die Ocean Viking am Freitag Bild: EPA

Zum ersten Mal hat Emmanuel Macron eingewilligt, dass ein Rettungsschiff der Organisation SOS Méditerranée mit mehr als 200 Migranten an Bord in einen französischen Hafen einlaufen darf. Das politische Risiko dieser humanitären Geste hat der französische Präsident wohl kalkuliert. Für den 44 Jahre alten Staatschef, der laut Verfassung 2027 nicht wieder antreten darf, geht es fortan um sein politisches Vermächtnis. Ihn treibt der Ehrgeiz an, nicht als Obama Frankreichs in die Geschichte einzugehen, der die Schlüssel des Elysée-Palasts einem Trump à la Française übergeben muss.

Deshalb soll am Beispiel ­der­­ ­­­­­­­­ Ocean Viking die Menschlichkeit und die Wehrhaftigkeit der freiheitlichen Demokratie vorgeführt werden. Außerdem will Macron zeigen, dass europäische Lösungen der Solidarität möglich sind. Die Bereitschaft der Bundesregierung, ein Drittel der Menschen aufzunehmen, wurde von Innenminister Gérald Darmanin in den Vordergrund gestellt.