Dass alle Amerikaner lesen, was in den 45 Seiten der neuen Anklage gegen Donald Trump steht, bleibt wohl ein frommer Wunsch des Sonderermittlers Jack Smith. Wer seiner dringenden Empfehlung folgt, wird aber mit einer Einsicht belohnt: Eine zweite Amtszeit Trumps wäre eine Gefahr für die Demokratie in Amerika. Das Schriftstück dokumentiert schnörkellos, wie Präsident Trump 2020 versuchte, seine Wahlniederlage gegen den Herausforderer Joe Biden mit kriminellen Mitteln in einen Sieg umzubiegen.

Wer das Dokument liest, hat eine zweite Chance zu erkennen, wer der Mann ist, der jetzt abermals versucht, Präsident zu werden. Was Trump nach seiner Niederlage tat, hatte schon der Kongressausschuss zum Sturm auf das Kapitol offengelegt. Er zeigte, wie er und sein Team die Regierungen in sieben umkämpften Bundesstaaten unter Druck setzten, wie sie Wahlmänner zu manipulieren suchten, wie sie das Justizministerium für ihre Zwecke instrumentalisierten, wie sie den Vizepräsidenten Mike Pence zur Lüge bewegen wollten, wie sie den Mob zur Erstürmung des Kapitols aufstachelten und wie sie bis heute von Wahlbetrug faseln, wohl wissend, dass dies eine Lüge ist.

Wie kann es sein, dass Trump in neuen Wählerumfragen für 2024 dennoch weit vor seinen republikanischen Mitbewerbern liegt, gleichauf mit Joe Biden, von dem gut zwei Drittel der Republikaner der Meinung sind, er sei nicht der legitime Präsident der Vereinigten Staaten? Wie kann es sein, dass sie jubeln, wenn Trump den Sonderermittler Jack Smith geistesgestört nennt, wenn er vom Einfluss des jüdischen Geschäftsmanns George Soros raunt, wenn er die Regierung in Washington mit Nazi-Diktatur und Sowjetsystem gleichsetzt?

Parallelwelt aus absurden Lügen

All das ist nur so zu erklären: Trumps Anhänger sind in dieser Parallelwelt aus absurden Lügen gefangen, mit Fakten sind sie nicht mehr zu erreichen. Wer die Versammlungen der Trumpisten beobachtet, sieht auf Schritt und Tritt eine inbrünstige Glaubensbereitschaft, versetzt mit christlicher Heilslehre und vernunftwidrigen Verschwörungstheorien. Dieses Gebräu macht offenbar betrunken. Trump kocht es immer wieder neu auf.

2016 noch kam Trump ins Weiße Haus mit dem Versprechen, er werde das abgehobene und weltfremde „Establishment“ in Washington abstrafen, und politikverdrossene Wähler folgten ihm zuhauf. Das ist heute wieder ein Topos seines Wahlkampfs, aber im Unterschied zu damals muss er gar nicht mehr argumentieren, er muss nur den Mund aufmachen und etwas mit „Make America Great Again“ (MAGA) schreien, schon jubeln ihm die Massen zu. Die drei Strafrechtsanklagen, die laufenden Zivilprozesse – das alles bestärkt sie nur im Glauben, dass ihrem Heilsbringer bitteres Unrecht angetan wird.

Gerade erst hat mehr als die Hälfte der republikanischen Wähler in einer Umfrage angegeben, im kommenden Jahr für Trump als Präsidentschaftskandidaten der Partei zu stimmen, 54 Prozent der Befragten. Das Drittel, das sich dabei als MAGAs identifizierte, als kompromisslose Trump-Fans, ist sogar der Meinung, er habe sich juristisch nichts zuschulden kommen lassen. Trumps republikanische Mitbewerber eiern angesichts dieser Übermacht.

Opfererzählung von der beispiellosen „Hexenjagd“

Ron DeSantis, der Einzige, der auch nur halbwegs mithalten kann, hatte versucht, sich als gemäßigter Trump zu positionieren, und lavierte nach den Anklagen bislang zwischen Seitenhieben und Solidarität mit dem früheren Präsidenten. Er liegt in dieser Umfrage 37 Prozentpunkte hinter ihm. Die Leute wollen keinen neuen Trump, sie wollen den alten und wahren Trump. Zwei Drittel der befragten republikanischen Wähler gaben an, er sei ein „starker Anführer“, der die Dinge anpacke. Dass er das nur zu seinem eigenen Vorteil tut, scheint sie nicht zu kümmern.

Trumps Opfererzählung von der beispiellosen „Hexenjagd“ auf einen Unschuldigen ist an seiner Basis längst zum Faktum geworden. Der Mann, der zu Beginn seines ersten Wahlkampfs noch damit prahlte, sich ohne Spenden zu finanzieren, wirbt jetzt nach jeder neuen Anklage Millionen ein – und hat einen Großteil davon schon wieder für Rechtskosten ausgegeben. Für Trump geht es dabei nicht mehr um Politik, sondern darum, sich vor dem Gefängnis zu bewahren. Wenn er die Wahl gewinnt, kann er zumindest die Anklagen gegen sich auf Bundesebene unterdrücken.

2024 könnte es also zu einer Wiederholung der Wahl von 2020 kommen, Biden gegen Trump. Biden tritt wieder mit dem Versprechen an, die amerikanische Demokratie zu retten. Diesmal hat er es schwerer als beim letzten Mal: Trump ist der Angreifer, der kein Tabu mehr kennt und der es geschafft hat, dass seine Anhänger ihm blind folgen.