Macron trifft Erdogan : Die Zeichen stehen auf Annäherung

Recep Tayyip Erdogan und Emmanuel Macron während ihres Treffens am Rande des NATO-Gipfels am 14. Juni in Brüssel Bild: AFP

Entschuldigungen gab es keine, wie Emmanuel Macron mitteilte. Der französische Präsident hegt nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit dem türkischen Präsidenten dennoch Hoffnung auf eine verbesserte Zusammenarbeit. 45 Minuten lang haben sich die beiden Staatschefs am Montag Rande des NATO-Gipfels ausgetauscht, „länger als geplant“, teilte der Elysée-Palast mit.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Nach den verbalen Scharmützeln, die sich die beiden in den vergangenen Jahren geliefert hatten, war die Rückkehr zum Dialog bereits ein Fortschritt. Auf die eigenmächtige Entscheidung Erdogans, gegen kurdische Kämpfer in Syrien militärisch vorzugehen, war Macrons wütender Ausspruch über den Hirntod der NATO im November 2019 gemünzt. Es empörte Macron damals zutiefst, dass ein NATO-Verbündeter die kurdischen Verbündeten im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angriff und Amerika ihn gewähren ließ.

Doch jetzt stehen die Zeichen wieder auf Annäherung. Macron rühmte sich bei seiner Abschlusspressekonferenz in Brüssel, mit seiner Kritik eine wichtige Debatte für die NATO angestoßen zu haben. Dies habe er in seinem Gespräch mit Erdogan festgestellt, „mit dem sich ein nützlicher Weg in Syrien und Libyen finden“ werde. Macron verschwieg dabei, dass die veränderte Haltung Erdogans vor allem auf den Druck zurückzuführen ist, den der amerikanische Präsident Biden auf ihn ausübt. Der Franzose verwies darauf, dass sich die NATO-Verbündeten „auf ein Recht zur Konfliktbeilegung“ verständigt hätten, „wenn das Verhalten eines Verbündeten Fragen für die Sicherheit der anderen Verbündeten aufwirft“. Damit hob Macron auf den Präzedenzfall im Herbst 2019 ab, als die türkische Militärintervention in Syrien die Sicherheit der französischen Spezialkräfte gefährdete, die verlegt werden mussten.

„Klärendes zu vielen Themen beigetragen“

Fortan wollen Macron und Erdogan sich enger absprechen. Auch der seit langem schwelende Konflikt über Libyen soll beigelegt werden. Wie Macron mitteilte, verständigte er sich mit Erdogan darauf, dass die Waffenruhe eingehalten werden müsse. Im Sommer solle der Rückzug der ausländischen Kämpfer und Söldner aus Libyen beginnen. „Das ist ein wichtiger Fortschritt“, sagte Macron. Zur türkischen Suche nach Bodenschätzen, auch wenn diese in EU-Gewässern liegen, schwieg Macron. Er hatte auf dem Höhepunkt des Konflikts ein Kriegsschiff ins östliche Mittelmeer entsendet, um eine Drohkulisse gegen Erdogan aufzubauen.

Doch jetzt räumten die beiden Präsidenten noch ein weiteres Streitthema vom Tisch: der Umgang mit dem Islam. Hintergrund waren die schweren Vorwürfe Erdogans gegen Macron, in Frankreich Islamfeindlichkeit zu schüren. Macron hatte nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Lehrer Samuel Paty die Meinungsfreiheit verteidigt und sich auf die Seite derjenigen gestellt, die Karikaturen zeigen oder veröffentlichen wollen. Erdogan forderte daraufhin zu einem Boykott französischer Produkte auf.

Mehr zum Thema 1/

Noch eisiger wurde das Klima, als die französische Regierung Anfang 2021 eine verbindliche Wertecharta für islamische Verbände verabschiedete. Die beiden wichtigsten türkischen Vereine in Frankreich weigerten sich, die Charta zu unterzeichnen und sich Grundwerten wie der freien Religionswahl und der Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verpflichten. Zugleich wirkte die französische Regierung darauf hin, dass der Neubau einer türkischen Moschee in Straßburg nicht staatlich subventioniert wird. Macron äußerte die Befürchtung, Erdogan könne über sein Netzwerk türkischer Bürger in Frankreich Einfluss auf die nächsten Wahlen ausüben. „Ich habe Klärendes zu vielen Themen beigetragen, die zu Missverständnissen und Attacken führten“, sagte Macron am Montag.