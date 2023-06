Der amerikanische Außenminister Antony Blinken trifft am 19. Juni 2023 in Peking den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Bild: dpa

Der chinesische Präsident Xi Jinping sieht durch den Besuch des amerikanischen Außenministers Antony Blinken „Fortschritte“ in den Beziehungen beider Länder. Beide Seiten hätten „Übereinstimmung in bestimmten Fragen erzielt“, sagte Xi am Montag in Peking bei einem Treffen mit Blinken. „Das ist sehr gut.“

Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Bilder des Treffens. Blinken ist der ranghöchste amerikanische Regierungsvertreter seit fünf Jahren, der China besucht. Das Verhältnis zwischen beiden Großmächten ist wegen einer Reihe von Streitpunkten seit längerer Zeit sehr angespannt. Es geht dabei unter anderem um Handelsfragen, die chinesische Rückendeckung für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, Chinas Territorialansprüche im Südchinesischen Meer und dessen Drohungen gegenüber der demokratischen Inselrepublik Taiwan.

Gespräche mit Wang und Gang

Blinken haben lange, freimütige und tief gehende Gespräche mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi und Außenminister Qin Gang geführt, stellte der Präsident fest. Beide Seiten hätten ihre Positionen deutlich gemacht und vereinbart, Vereinbarungen umzusetzen, die er bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden im November auf der indonesischen Insel Bali erreicht habe. Dort fand damals der Gipfel der G-20-Staaten großer Industrie- und Schwellenmächte statt.

Die Beziehungen zwischen beiden Staaten hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Dabei geht es vor allem um Handels- und Menschenrechtsfragen sowie den Umgang mit dem selbstverwalteten und demokratischen Taiwan, das von Peking als abtrünniges Gebiet betrachtet wird.

Vor seinem Treffen mit Xi hatte Blinken bereits ausführliche Gespräche mit Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi geführt. Er steht in der Machthierarchie noch über Außenminister Qin Gang, mit dem der amerikanische Außenminister am Sonntag siebeneinhalb Stunden konferiert hatte. Die Gespräche wurden in offiziellen Stellungnahmen beider Seiten weitgehend übereinstimmend als freimütig, tiefgehend und konstruktiv beschrieben.

Blinkens China-Reise war ursprünglich bereits für Anfang Februar geplant gewesen. Er sagte jedoch kurzfristig ab, nachdem der tagelange Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA und der darauf folgende Abschuss zu einem diplomatischen Eklat zwischen Washington und Peking geführt hatten.

Während die USA und China wieder direkt miteinander reden, finden auch zwischen Peking und Berlin Gespräche statt: Der neue chinesische Regierungschef Li Qiang begann in Berlin einen Deutschland-Besuch mit einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Dienstag folgen Regierungskonsultationen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministern beider Seiten.