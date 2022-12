Mord an Kernphysiker : Neun Menschen in Iran droht Todesstrafe

Eine Frau protestiert in Istanbul gegen die Todesstrafe in Iran. Bild: Reuters

In Iran droht neun Menschen die Todesstrafe wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der Ermordung eines führenden Kernphysikers. Ihnen werde im Fall des ermordeten Wissenschaftlers Mohsen Fachrisadeh „Korruption auf Erden“ und geheime Absprachen mit Israel vorgeworfen, beides Kapitalverbrechen in Iran, sagte Justizsprecher Massud Setajeschi am Dienstag in Teheran. Darüber hinaus seien gegen sechs weitere Angeklagte „andere Anschuldigungen“ erhoben worden.

Fachrisadeh war im November 2020 bei einem Attentat auf sein Auto nahe Teheran getötet worden. Laut iranischen Behörden wurde der Anschlag mit einer Bombe und einem ferngesteuerten Maschinengewehr verübt. Teheran machte Israel für den Angriff verantwortlich. Der Wissenschaftler war wegen seiner Rolle im iranischen Atomprogramm mit US-Sanktionen belegt, als er getötet wurde. Israel hat sich nie zu der Tötung geäußert.

Im September hatte der Teheraner Chefankläger Ali Salehi die Anklage von 14 Verdächtigen in dem Fall bekanntgegeben. Die Vorwürfe gegen sie umfassten „Absprachen mit dem Ziel, die nationale Sicherheit zu stören“ und „Handlungen gegen die nationale Sicherheit“, sagte Salehi damals.