Totenmesse für Benedikt XVI. : „Auf seinen Schultern die ermüdende Last“

Lange hielt sich am Donnerstagmorgen der Nebel über dem Petersplatz. Nach frühlingshaften Temperaturen seit Ende des Jahres 2022 war es zur Wochenmitte kühl geworden. Die vielen Obdachlosen, die um den Petersdom und entlang der Via della Conciliazione gewissermaßen Hausrecht genießen, hatten sich für die Nacht mit zusätzlichen Schichten Pappkarton zugedeckt. Das Areal um den Petersdom war von den Sicherheitskräften zur Vorbereitung auf das Requiem für den emeritierten Papst Benedikt XVI. weiträumig abgesperrt, geparkte Autos waren abgeschleppt worden.

Die ersten Pilger und Trauergäste hatten sich schon am frühen Morgen eingefunden. Zu ihnen zählte eine Gruppe junger Priester und Seminaristen aus Nigeria, die zum Studium an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom sind. Sie fröstelten ersichtlich, bezeichneten sich aber als „gesegnet“, dass Gott sie gerade zu diesen Zeiten in die Ewige Stadt geschickt habe. „Es ist ein Augenblick der Trauer und des Gebets für die Kirche“, sagte Pater Henry, Doktorand an der Gregoriana. „Aber es ist auch ein Augenblick der Hoffnung. Eine Epoche endet und eine neue beginnt. Alles zur Ehre Gottes in der Höhe.“

Pünktlich um 8.45 Uhr wurde der Sarg aus Zypressenholz aus dem Petersdom auf den Vorplatz der Basilika getragen und vor dem dort aufgebauten Altar niedergelegt. Es brandete Beifall auf. Schon am Mittwochabend hatte man den Leichnam Benedikts, der drei Tage lang vor dem Hauptaltar des Petersdoms aufgebahrt war, dort in den einfachen Holzsarg gelegt.

„Er kämpfte entschieden gegen die Verbrechen“

Am offenen Sarg wurde der Text des sogenannten Rogitum verlesen, welches die wesentlichen Stationen des Lebens und des Pontifikats eines verstorbenen Papstes zusammenfasst. Darin heißt es, wie der Vatikan am Donnerstagmorgen wenige Stunden vor Beginn des Requiems mitteilte: „Er kämpfte entschieden gegen die Verbrechen, die von Vertretern des Klerus an Minderjährigen oder schutzbedürftigen Personen begangen wurden, und rief die Kirche immer wieder zur Bekehrung, zum Gebet, zur Buße und zur Reinigung auf.“

Zudem habe Benedikt XVI. „angesichts des immer weiter um sich greifenden Relativismus und praktischen Atheismus“ mit dem Motu proprio „Ubicumque et semper“ von 2010 den Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung eingerichtet, dem er im Januar 2013 katechetische Kompetenzen übertragen habe. Weiter heißt es in der Urkunde, Benedikt habe den Dialog mit den Anglikanern, den Juden und den Anhängern anderer Religionen gefördert. „Als Theologe von anerkannter Autorität hat er ein reiches Erbe an Studien und Forschungen über die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens hinterlassen“, heißt es gegen Ende der Urkunde.

Die Existenz Benedikts als emeritierter Papst von Februar 2013 bis Ende 2022 fasst das Rogitum wie folgt zusammen: „Er verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im Vatikan im Kloster Mater Ecclesiae und widmete sich dem Gebet und der Meditation.“ Abschließend hält die Urkunde in lateinischer Sprache die Lebens- und Regierungsdaten fest, die in deutscher Übersetzung lauten: „Der Körper des Pontifex Maximus Benedikt XVI. lebte 95 Jahre, 8 Monate und 15 Tage. Er stand der universalen Kirche 7 Jahre, 10 Monate und 9 Tage vor, vom 19. April 2005 bis zum 28. Februar 2013. Mögest du für immer in Christus leben, Heiliger Vater!“

„Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams“

Auf das gemeinsame Gebet der auf dem Petersplatz und der Via della Cociliazione versammelten Trauergemeinde folgte, wiederum pünktlich um 9.30 Uhr, die von Franziskus geleitete und von Kardinaldekan Giovanni Battista Re zelebrierte Totenmesse. Wie bei den meisten öffentlichen Anlässen der vergangenen Monate üblich, wurde Franziskus im Rollstuhl zum Altar vor dem Petersdom gefahren. In seiner Homilie ging Franziskus erst gegen Ende direkt auf seinen unmittelbaren Vorgänger auf dem Stuhl Petri ein.