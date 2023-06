Rettungsarbeiten nach einem Raketenangriff auf ein Restaurant in Kramatorsk am 27. Juni Bild: AFP

Nach einem russischen Raketenangriff auf ein beliebtes Restaurant im Zentrum der ostukrainischen Stadt Kramatorsk hat es mindestens zehn Tote gegeben. Darunter seien drei Kinder, teilten die Behörden am Mittwoch mit. 56 Personen wurden verletzt. Die kolumbianische Hilfsorganisation „Aguanta Ucraina“ (etwa: „Bleib standhaft, Ukraine“) teilte am Mittwoch mit, dass drei ihrer Vertreter und die sie begleitende ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelina zu den Verletzten gehören.

Die Großstadt Kramatorsk ist die provisorische Hauptstadt des von Kiew kontrollierten Teils des Gebiets Donezk. Der ukrainische Geheimdienst SBU nahm am Mittwoch den Mitarbeiter eines lokalen Gasunternehmens fest. Der Mann stehe im Verdacht, am Vortag das Restaurant als Ziel ausgespäht und einem russischen Soldaten Bilder davon übermittelt zu haben. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Anschlag auf Kramatorsk in seiner Videoansprache am Dienstagabend als weiteres Kriegsverbrechen verurteilt.

Bern begründet Ablehnung mit Neutralität

Derweil sind die Präsidenten Polens und Litauens, Andrzej Duda und Gitanas Nauseda, am Mittwoch in Kiew eingetroffen. Sie wollen laut Nauseda über die gefährliche Situation rund um das russisch besetzte Atomkraftwerk Saporischschja sprechen. Auch die Agenda des NATO-Gipfels im Juli und die Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur EU sollen zur Sprache kommen. Nauseda teilte mit, sein Land habe von Norwegen zwei modernisierte Einheiten des Luftabwehrsystems NASAMS für Kiew erworben. Die beiden Batterien mit Boden-Luft-Raketen sollen in Kürze in der Ukraine eintreffen.

Laut Vilnius ist der Kaufvertrag mit dem norwegischen Hersteller des Waffensystems am Dienstag unterzeichnet worden. Der Auftrag habe einen Wert von knapp zehn Millionen Euro. Zudem werde Litauen zehn weitere gepanzerte Fahrzeuge vom Typ M113 an die Ukraine übergeben, hieß es. Die Regierung in Bern hat dagegen am Mittwoch das Gesuch des Schweizer Rüstungskonzerns Ruag abgelehnt, der 96 eingelagerte Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 an Deutschland verkaufen wollte,von wo aus sie an die Ukraine weitergereicht werden sollen. Die Panzer sollten den Plänen zufolge in Deutschland instandgesetzt werden.

Die Regierung begründete dies mit der Neutralität und dem Kriegsmaterialgesetz, wonach kein Kriegsmaterial an Länder geliefert werden darf, die an einem bewaffneten Konflikt beteiligt sind. Bei einem anderen Panzergeschäft steht die Entscheidung noch aus: Es geht um von der Schweiz stillgelegte Leopard-2-Kampfpanzer. Rheinmetall will sie von der Schweiz zurückkaufen, damit sie in Deutschland an die Ukraine gelieferte Panzer ersetzen. Die Schweizer Regierung empfiehlt das Geschäft zur Annahme.