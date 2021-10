Großbritannien : Tory-Abgeordneter David Amess stirbt nach Messerattacke

David Amess am 14. Juni 2018 in London Bild: Picture-Alliance

David Amess, ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien, ist am Freitag nach einer Messerattacke an seinen Verletzungen gestorben. Dies berichteten britische Medien übereinstimmend. Zuvor hatte unter anderem der Nachrichtensender Sky News gemeldet, dass ein Angreifer während einer Bürgersprechstunde in Amess' Wahlkreis in der Grafschaft Essex mehrere Male auf den Politiker eingestochen habe.

Laut der britischen Zeitung The Guardian hielt sich der Tory-Abgeordnete zu dem Zeitpunkt in der Belfairs-Methodist-Kirche in Leigh-on-Sea auf. Amess gehörte dem britischen Parlament seit 1983 an.

Die Polizei in Essex teilte mit, der mutmaßliche Täter, ein 25 Jahre alter Mann, sei nach dem Angriff wegen Mordverdachts festgenommen worden. Zudem sei am Tatort ein Messer sichergestellt worden. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht mehr. Über die Hintergründe der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der frühere Ukip-Vorsitzende Nigel Farage drückte auf Twitter seine Bestürzung darüber aus, dass Amess ermordet worden sei, „während er seiner Arbeit als Abgeordneter nachging“. Sein Tod sei „ein schwerer Schlag für den demokratischen Prozess“. Farage sprach der Familie und den Freunden des Abgeordneten sein Beileid aus.

Ähnlich äußerte sich auch Labour-Chef Keir Starmer auf Twitter. Er nannte die Nachricht vom Angriff auf Amess „entsetzlich und zutiefst schockierend“. Viele andere Abgeordnete und Politiker drückten ihr Mitgefühl aus. Amess war verheiratet und hatte fünf Kinder.

Der Angriff auf Amess erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016 und dürfte die Debatte um die Sicherheit von Abgeordneten abermals anheizen. Wie Amess wurde Cox ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen. Der Angreifer rief „Britain first“ (Großbritannien zuerst), gab mehrere Schüsse ab und stach zudem auf sein Opfer ein. Cox starb an ihren Verletzungen.

Das Verbrechen geschah genau eine Woche vor dem historischen EU-Referendum am 23. Juni und schockierte die Briten zutiefst. Die 41 Jahre alte Cox hatte sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU stark gemacht.