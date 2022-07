Kemi Badenoch ausgeschieden : Nur noch drei Kandidaten für die Johnson-Nachfolge

Im vierten Gang zur Wahl des neuen Tory-Parteivorsitzenden und Premierministers ist die ehemalige Staatssekretärin Kemi Badenoch am Dienstag mit 59 Stimmen ausgeschieden. Das damit noch drei Kandidaten zählende Feld wird weiterhin vom früheren Schatzkanzler Rishi Sunak angeführt, der sein Ergebnis um drei Stimmen auf 118 erhöhen konnte. Die Staatssekretärin im Handelsministerium, Penny Mordaunt, gewann zehn Stimmen hinzu und bleibt mit 92 auf dem zweiten Platz. Außenministerin Liz Truss wurde von 86 Abgeordneten unterstützt, 15 mehr als noch am Montag. Weil Badenoch eher dem rechten Flügel zugeordnet wird, könnten ihre Unterstützer im Wahlgang an diesem Mittwoch überwiegend zu Truss schwenken, was Mordaunt aus dem Rennen werfen würde.

Badenoch hatte bis zuletzt auf taktische Unterstützer gehofft. Nachdem am Dienstag Tom Tugendhat ausgeschieden war, mussten sich dessen 31 Unterstützer einen neuen Kandidaten suchen. Politisch sind sie bei den als zentristisch geltenden Sunak und Mordaunt am besten aufgehoben. Aber um zu verhindern, dass Truss in die letzte Runde kommt, hätten sie Badenoch, die nur 13 Stimmen zurücklag, an ihr vorbeiziehen lassen und so die Außenministerin aus dem Rennen werfen können. Truss hatte vor dem vierten Wahlgang versprochen, die Ausgaben für die Streitkräfte auf drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben, die Armee „zur fähigsten Europas“ zu machen. Sunak hatte an seinem noch unausgeprägten „law-and-order“-Profil gearbeitet und harte Maßnahmen gegen Gangs angekündigt, die minderjährige Mädchen in die Prostitution zwingen.

Endergebnis soll am 5. September verkündet werden

Am Morgen war der einflussreiche Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Tobias Ellwood, aus der Fraktion geworfen worden. Die Fraktionsführung reagierte damit auf seine Enthaltung beim Misstrauensvotum am Abend zuvor. Die Regierung hatte das Votum klar gewonnen. In der Fraktion hieß es am Mittwoch, Ellwood sei entgegen den Anweisungen der Fraktionsführung auf eine Reise nach Moldawien aufgebrochen. Ein Misstrauensvotum gehöre „zu den wichtigsten Abstimmungen, die ein Abgeordneter kennt, und ein falsches Abstimmungsverhalten kann eine Regierung zu Fall bringen”, hieß es. Andere Abgeordnete hätten am Dienstag Reisen abgesagt oder kranke Verwandte zurückgelassen.

Ellwood darf nun auch nicht mehr an den Wahlen zum Parteivorsitzenden der Konservativen Partei teilnehmen, in denen er Mordaunt unterstützt hatte. Er war einer der ersten Tories gewesen, die Johnsons Ablösung verlangt hatten. Zuletzt hatte er in der Partei Aufsehen mit dem Vorschlag erregt, das Land wieder in den EU-Binnenmarkt zu führen.

Das Misstrauensvotum war ursprünglich von der Labour Party beantragt worden. Weil es aber gegen den Premierminister persönlich gerichtet war, lehnte die Regierung es ab und bot ein Votum gegen die Regierung als Ganzes an. Dies wiederum wollte die Labour Party nicht, weil ihre Niederlage damit noch wahrscheinlicher wurde, woraufhin die Regierung das Votum selber ansetzte. Wäre es verloren gegangen, hätte dies zu Neuwahlen geführt.

Nachdem an diesem Mittwoch die beiden Kandidaten mit der größten Unterstützung in der Fraktion ermittelt sein werden, sollen sie den etwa 200.000 Mitgliedern der Partei zur Briefwahl vorgelegt werden. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Der Sieger dürfte noch am selben Tag von der Queen zum Premierminister ernannt werden. Johnson wird dann voraussichtlich als einfacher Abgeordneter die Bank mit seiner Vorgängerin Theresa May teilen. Deren Vorgänger David Cameron hatte mit seinem Rücktritt im Sommer 2016 auch sein Abgeordnetenmandat niedergelegt.