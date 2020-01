Tötung von Qassem Soleimani : Ein Schurke weniger – viele Probleme mehr

Kurz nach seinem Tod kursierten Bilder einer blutverschmierten Hand mit rubinrotem Ring am Finger. Der Ring war Markenzeichen des iranischen Generals Qassem Soleimani, gefürchteter Kommandeur der Quds-Brigaden, Ayatollah Chamenei direkt unterstellt, verantwortlich für den Tod unzähliger Menschen. In der Nacht zum Freitag haben amerikanische Raketen ihn am Bagdader Flughafen getötet.

Einzig am Ring hätten sie die verkohlte Leiche identifizieren können, berichteten irakische Beamte. Mit dem Ring hatte man Soleimani in den vergangenen Jahren auch an sämtlichen Fronten nahöstlicher Kriege gesehen. Er war überall, führte die proiranischen Milizen im Ausland an und trug die gewaltsame Revolution jeden Tag weiter hinaus in die Region. Dass er im Krieg Ringe trug, ansonsten aber stets leichte Montur, trug zu seinem Nimbus als angstfreier Kämpfer bei.

„Mischung aus James Bond, Erwin Rommel und Lady Gaga“

Als militante Demonstranten am Silvesterabend die amerikanische Botschaft in Bagdad attackierten, das Herzstück Amerikas im Nahen Osten, war der General zwar selbst nicht da. Aber auf einen Graffito an der Wand hieß es: „Mein Anführer ist Soleimani.“ Revolutionsführer Chamenei nannte ihn einen „lebenden Märtyrer“, ein amerikanischer CIA-Mann hingegen „eine Mischung aus James Bond, Erwin Rommel und Lady Gaga“. Er war ein unumstrittener Held für den Iran - und der perfekte Bösewicht für Amerika.

In Teheran und Bagdad marschierten Anhänger am Wochenende weinend durch die Straßen, skandierten „Rache“ und „Tod Amerika“. Rache schwor auch die Führung in Teheran. Auf der ganzen Welt warnen Politiker und Experten vor einem Krieg. Am Samstagabend schlugen Raketen nahe der amerikanischen Botschaft in Bagdad ein und auf einem Stützpunkt mit amerikanischen Soldaten. In den amerikanischen Botschaften im Nahen Osten bereitet man sich auf alles vor.

Trump, eigentlich betont kriegsmüder Präsident ohne Lust auf internationale Verantwortung, hat die Welt mit diesem Schlag überrascht. Erklärt hat er ihn mit einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr, doch Beweise blieb er bisher schuldig. Auch ein Plan fehlt, wie es nun weitergehen soll in der Nahost-Politik. „Wir haben gehandelt, um einen Krieg zu beenden“, sagte Trump. Doch man kann nicht einen Bösen ausschalten und sofort mit Gutem rechnen. Wahrscheinlicher ist, dass der amerikanische Präsident sein Land näher an einen neuen Krieg gebracht hat.

Soleimani war zwar ein wichtiger Mann, aber er ist nicht unersetzlich. Innerhalb von zwölf Stunden war sein Nachfolger ernannt. Abschreckung, Widerstand, asymmetrische Kriegführung – diese Strategie hat sich für den Irak bewährt und wird den General überdauern. Als „lebender Märtyrer“ war Soleimani selbst am besten auf seinen Tod vorbereitet. Er hat längst Getreue in Stellung gebracht, um seine Nachfolge zu regeln.

Weniger Beachtung fand bisher der Tod seines irakischen Begleiters in jener Nacht. Doch auch der könnte folgenschwer sein. Abu Mahdi al Muhandis war ein hoher irakischer Staatsbeamter, Anführer der Kataib Hizbullah und weit mehr als ein serviler Befehlsempfänger Teherans. Als damals die irakische Armee vor dem Islamischen Staat davonlief, stellten seine Männer sich ihm in den Weg und arbeiteten dabei auch immer wieder pragmatisch mit den Amerikanern zusammen. Das haben auch jene Iraker nicht vergessen, die den Einfluss Irans im Land kritisch sehen.

In den vergangenen Monaten demonstrierten viele von ihnen, Schiiten und Sunniten, erbittert gegen Korruption, Misswirtschaft und den Einfluss Teherans. Das dürfte sich jetzt ändern. Mit den Luftschlägen auf schiitische Milizionäre hat Amerika wütende Demonstranten zu seiner Botschaft getrieben. Obwohl die Amerikaner auf Einladung Bagdads im Land sind, stellten sich die irakischen Sicherheitsmänner dem von Milizen organisierten Protest nicht entschieden entgegen.

Angriff auf die irakische Souveränität

Das zeigt, wie gespalten die irakische Führung und ihr Sicherheitsapparat sind. Auf der einen Seite gibt es Vertrauen in Amerika, auf der anderen in Iran. Die proamerikanischen Stimmen aber werden nun schwächer werden. Dass einer der wichtigsten irakischen Anführer ausgerechnet auf dem Bagdader Flughafen getötet wurde, ist ein Angriff auf die irakische Souveränität und eine Demütigung für das ganze Land.

Der irakische Premierminister nannte es eine „Aggression gegen den irakischen Staat, seine Regierung und sein Volk“ und warnte, „die Bedingungen für die amerikanische Präsenz im Irak“ seien nicht mehr gegeben. Die zarten Blüten der amerikanisch-irakischen Diplomatie der vergangenen Jahre – in einer Nacht zunichtegemacht.

Für den Irak bedeutet das eine neue Welle von Gewalt und Elend. Profitieren könnte der IS, dessen Schläferzellen im ganzen Land auf ihren Moment warten.