Die Staatsanwaltschaft zeichnet im Prozess ein grundlegend anderes Bild. Demnach hat Payne an diesem Nachmittag Kokain gespritzt und mit seinem Freund den „Playboy“ angeschaut. Irgendwann klopft er an Charisses Tür, vielleicht weil er ein Glas Wasser braucht. Sie kennt ihn, sie lässt ihn rein. Einmal drinnen, macht er ihr Avancen. Sie weist ihn zurück, die Situation eskaliert.



Henderson stützt sich auf Paynes Fingerabdrücke und seine Bierdosen am Tatort, auf seine Flucht und die Wunden an seiner Hand. Um den Arm der toten Lacie Jo hat sich die Basecap von Payne gewickelt, sie liegt mit ihrem Körper darauf. Er weist darauf hin, dass Payne bei den ziellosen Fahrten mit seinem Freund Halt in einer für ihren Drogenhandel berüchtigten Straße gemacht hat. Und dass der Angeklagte bei seiner Verhaftung ein Papierchen bei sich hatte, auf dem sich später Überreste von Kokain fanden. Außerdem stellt die Polizei bei der Verhaftung die Verpackung einer Spritze sicher, die der Drogerie zugeordnet werden kann, in der Payne Deo und Geritol gekauft hat. Die These eines sexuellen Übergriffs untermauert die Staatsanwaltschaft mit einem Vaginalabstrich, der Spuren von sauren Phosphatasen nachgewiesen hat. Diese Enzyme kommen unter anderem in männlicher Samenflüssigkeit vor.

Die Verteidigung weist auf Ungereimtheiten hin. So gibt es keine eindeutigen Hinweise auf sexuelle Handlungen, wie Gerichtsmediziner und Laborantin im Prozess betonen. Saure Phosphatasen können demnach im weiblichen Körper unterschiedliche Ursprünge haben. Paynes Fingerabdrücke finden sich zwar an der Klinge, nicht aber am Griff der Mordwaffe. Und die Polizei gesteht im Prozess Fehler ein. So habe man die Leiche der kleinen Lacie Jo bewegt, noch bevor der Tatort gesichert war. Der leitende Ermittler Sammy Wilson räumt ein, dass in seinem neunseitigen Bericht, in dem er festhält, was wo am Tatort gefunden wurde, die drei Bierdosen nicht erwähnt werden. Auf den Tatortfotos dagegen stehen sie aufgereiht zwischen Fernsehen und Zimmerpflanze. Auf Nachfrage der Verteidigung hat Wilson keine Erklärung dafür. Er kann auch nicht erklären, warum die Spritzenverpackung und das belastende Papierchen mit den Kokainresten Staatsanwaltschaft und Verteidigung erst eineinhalb Wochen vor Prozessbeginn zur Verfügung gestellt wurden. Bis dahin waren sie in Verwahrung der Polizei. Bei der Verhaftung hatte keiner der Polizisten den Eindruck, Payne stehe unter Drogen. Nur einer erinnert sich später im Prozess: „Er hatte einen wirren Blick. Seine Pupillen waren verkleinert. Aus seinem Mund schäumte es, Speichel.“ Den anderen kam er „völlig normal“ vor, einen Drogentest hielt keiner für notwendig. Hinzu kommt: Payne hat keine Drogenvergangenheit, und er war nie gewalttätig.