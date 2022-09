Von Australien bis Kanada : Die Königin ist tot – überlebt das Commonwealth?

Elisabeth II. war auch in Australien, Neuseeland und Kanada hoch geachtet. Doch die Commonwealth-Staaten sind in den vergangenen Jahrzehnten unabhängiger von der Monarchie geworden. Kommt bald der nächste Schritt?

96 Donnerschläge zu Ehren der Queen: In Canberra wird Elisabeth II. mit Salutschüssen gedacht Bild: via REUTERS

Alle Augen sind nach dem Tod von Königin Elisabeth nun auf Schottland und auf London gerichtet. Doch auch andere Völker haben ihr Staatsoberhaupt verloren. Ein Blick nach Australien, Neuseeland und Kanada.

Die meisten Australier schliefen, als ihre Staatschefin starb. Die britische Königin war auf dem Fünften Kontinent hoch geachtet, ihre Rolle aber umstritten. Doch auch ihre Gegner halten ihr zugute, dass Elisabeth II. bei einer Volksabstimmung 1999 erklärt hatte: „Ich habe immer klar gemacht, dass die Zukunft der Monarchie in Australien ein Thema des australischen Volkes ist, über das alleine die Australier entscheiden.“ Das Volksbegehren für die Errichtung einer australischen Republik wurde abgelehnt und das Land und seine 26 Millionen Menschen stehen weiterhin unter Führung des britischen Königshauses.

Chef von Australiens Grünen sagt: „Wir müssen eine Republik werden.“

Nach dem Tod der Königin stellen sich allerdings Fragen. Viele Australier spekulieren darauf, das sie an einem nationalen Trauertag nicht arbeiten müssen. Ob es ihn im Commonwealth geben wird, hatte der Buckingham-Palast freigestellt. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese und General-Gouverneur David Hurley wollen ihn nach ihrer Rückkehr von der Trauerfeier in London ausrufen. Die Sitzungsperiode der Parlamentarier in Canberra wurde „aus Respekt für die Königin“, wie Albanese sagte, sofort für 15 Tage unterbrochen – was mancher für zu lang hält. Im Parlamentshaus über Canberra liegt bis zum 23. September ein Kondolenzbuch aus.

Vor dem australischen Parlament wurde die Verstorbene mit 96 Salutschüssen geehrt. „Sie fühlte sich wohl im Umgang mit Staats- und Regierungschefs, aber sie fühlte sich auch im Umgang mit den Bürgern wohl“, würdigte Albanese die Königin der Australier. Er fügte an, wie sehr die Königin das Land auch in Krisenzeiten, während der Überflutungen und schweren Waldbrände, unterstützt habe. Der Parteichef der Grünen, Adam Bandt, forderte fünf Stunden nach Bekanntgabe des Todes, Australien müsse seine Staatsform ändern: „Wir müssen eine Republik werden.“ Damit drückte Bandt jedoch nur die Überzeugung einer Minderheit aus. Seine Parteikollegin Lidia Thorpe hatte die Queen vor wenigen Monaten noch eine „Kolonisatorin“ genannt, als sie nach der Wahl ihren Amtseid als Senatorin leistete.

Fragen stellen sich aber mit Blick auf den Australischen Dollar. Wie in anderen Ländern des Commonwealths ist das Konterfei der Königin auf Münzen und Geldscheinen abgebildet. 1952, nur wenige Monate nach dem Tod von King George VI., dem Vater Elisabeths, schrieb das Beratungsgremium der Königlichen Münzprägeanstalt Australiens einen Wettbewerb aus, um künftig das Konterfei der jungen Elisabeth zu zeigen. Bald schon könnten auch australische Münzen das Bild von Charles III. zeigen. Er wird am Sonntag als neuer Monarch Australiens ernannt werden.