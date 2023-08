Aktualisiert am

Auch nach seinem Aufstand wähnte sich Jewgenij Prigoschin offenbar sicher in Russland. Ein Irrtum. Nach seinem Tod geht Präsident Putin demonstrativ zur Tagesordnung über.

Ein brennendes Wrack in der russischen Provinz: Teile von Prigoschins Embraer-Legacy-Flugzeug gingen in der Nähe der Ortschaft Kuschenkino im Gebiet Twer nieder Bild: AFP

Im Rückblick scheint es kaum begreiflich, dass Jewgenij Prigoschin am Mittwochabend das Embraer-Legacy-Flugzeug bestieg, in dem er wenig später den Tod fand, als es kurz nach dem Start in Moskau abstürzte. Genau zwei Monate zuvor hatte der 62 Jahre alte Unternehmer und Anführer der Wagner-Miliz nach zahlreichen Wutausbrüchen über Russlands militärische Führung auf Telegram seinen „Marsch der Gerechtigkeit“ ausgerufen, der zum Aufstand wurde und Präsident Wladimir Putin direkt herausforderte. Danach sollte Prigoschin eigentlich mit seinen Kämpfern nach Belarus ausreisen, jedenfalls laut einer angeblichen Abmachung mit dem Kreml, die den Aufstand nach nur einem Tag beendete.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Aber jetzt bestieg der Milizenführer sein Privatflugzeug, um von Russlands Hauptstadt in seine Heimatstadt Sankt Petersburg zu gelangen, als wäre nichts gewesen. Überdies zusammen mit seinen wichtigsten Mitarbeitern und nicht getrennt von ihnen, wie es Entscheidungsträger oft tun, um Risiken zu minimieren.