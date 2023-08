Der Kreml weist Vermutungen von Vertretern westlicher Staaten zurück, er stehe hinter dem Tod des Milizenführers Jewgenij Prigoschin am Mittwochabend bei einem Flugzeugabsturz nordwestlich von Moskau. Um den „tragischen Tod der Passagiere des Flugzeugs, unter ihnen Jewgenij Prigoschin“ rankten sich „sehr viele Spekulationen“, sagte Dmitrij Peskow, der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, am Freitag. „Natürlich werden im Westen all diese Spekulationen unter einem bestimmten Blickwinkel dargestellt. All das ist absolute Lüge“, sagte Peskow.

Unter anderen hatte der amerikanische Präsident Joe Biden gesagt, er sei nicht überrascht von Prigoschins Tod und hinzugefügt, in Russland geschehe nicht viel, hinter dem nicht Putin stehe. Die Nachrichtenagentur AP berichtete, laut einer vorläufigen amerikanischen Geheimdiensteinschätzung sei eine Explosion an Bord die Ursache für den Flugabsturz gewesen.

Peskow rief nun dazu auf, sich „auf Fakten zu stützen“, von denen es noch nicht viele gebe. „Sie müssen noch im Rahmen von Ermittlungshandlungen geklärt werden, die jetzt durchgeführt werden.“ Auch Putin habe am Vorabend gesagt, dass er Ermittlungsergebnisse erwarte, „die in absehbarer Zukunft“ vorgelegt würden. Putin hatte sich am Donnerstagabend und damit einen Tag nach dem Absturz erstmals dazu geäußert. Er sprach von einer „Luftfahrtkatastrophe“ sowie einer „Tragödie“ und kondolierte den Hinterbliebenen der insgesamt zehn Opfer.

„Er hat im Leben ernste Fehler gemacht“

Neben Prigoschin und dem wichtigsten militärischen Kommandeur von dessen Wagner-Miliz, Dmitrij Utkin, wurden fünf weitere Mitstreiter des Milizenführers sowie drei Besatzungsmitglieder getötet. Putin sagte unter Verwendung seiner gängigen Behauptung über die ukrainische Regierung, man werde die Rolle Wagners im „Kampf mit dem Neonazi-Regime in der Ukraine“ nicht vergessen. Prigoschin sei „ein Mensch mit einem schwierigen Schicksal gewesen, er hat im Leben ernste Fehler gemacht“, habe aber Ergebnisse geliefert, „für sich selbst und, als ich ihn darum bat, für die gemeinsame Sache, so wie in diesen letzten Monaten“. Putin meinte damit offenbar die Kriegsrolle Wagners: Die Miliz hatte in der Ostukraine vor allem die weitgehend zerstörten Städte Soledar und Bachmut eingenommen.

Auf Prigoschins Aufstand in Russland genau zwei Monate vor dem Absturz des Flugzeugs ging Putin bei seinem Auftritt nicht ein, obwohl er an jenem Tag den Aufständischen in einer wütenden Rede „Verrat“ und einen „Stoß in den Rücken“ vorgeworfen hatte. Stattdessen lobte Putin seinen langjährigen Weggefährten Prigoschin, von dem er sagte, er habe ihn seit den Neunzigerjahren gekannt.

Ermittlungen laufen

Prigoschin „war ein talentierter Mensch, ein talentierter Geschäftsmann“, sagte Putin und verwies besonders auf Geschäfte des Milizenführers in Afrika, wo sich Prigoschin „mit einigen offiziellen Personen getroffen hat“. Auf dem Kontinent habe sich Prigoschin „mit Öl, Gas, Edelmetallen und Steinen beschäftigt“. Die militärische Rolle von Wagner etwa in Mali und der Zentralafrikanischen Republik sparte Putin aus.

Die Ermittlungen zu dem Flugzeugabsturz würden „bis zum Ende geführt“, versprach Russlands Präsident. Das Verfahren läuft offiziell wegen möglicher Verstöße gegen Luftfahrtsicherungsbestimmungen. Eine Identifizierung der Leichname war am Freitag noch nicht erfolgt. Sie sind angeblich stark verbrannt. Auch Putin hob hervor, es würden derzeit „technische und genetische Gutachten“ angefertigt; das werde „einige Zeit brauchen“. Putins Sprecher wollte am Freitag nicht sagen, ob der Präsident an Prigoschins Beerdigung teilnehmen werde. Putin habe einen „sehr vollen Terminplan“.

In Sankt Petersburg wird derweil weiter an einem improvisierten Gedenkort am Wagner-Hauptquartier an Prigoschin und Utkin erinnert. Das Nachrichtenportal „Bumaga“ sprach dort unter anderen mit einem jungen Mann, der sich als Dmitrij vorgestellt habe. Er habe einen Vorschlaghammer zu den Blumen gelegt. Solche Hämmer waren zu einem Symbol Wagners geworden, da sie bei Tötungen von Kämpfern verwendet wurden, denen „Verrat“ vorgeworfen worden war. Aufnahmen des grausigen Geschehens dienten der Einschüchterung. „Prigoschin liebte doch den Vorschlaghammer“, sagte Dmitrij. Bekannte, die Prigoschin unterstützten, hätten ihm den Hammer gegeben.