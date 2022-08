Tod von al-Zawahiri : Hydra des Terrors

Der Kopf der Schlange ist ab. Als Hydra lebt das Ungeheuer aber weiter. Der Tod von Aiman al-Zawahiri gibt dem Präsidenten Joe Biden zwar Auftrieb, und die Angehörigen der Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 empfinden Genugtuung. Eindrucksvoll hat das Attentat zudem demonstriert, was amerikanische Waffen vermögen und wie gut die Aufklärung im Krieg gegen den Terror funktionieren kann. Jedoch: Zawahiris Tod hat diesen Krieg keinen großen Schritt nach vorne gebracht.

Als Zawahiri am vergangenen Sonntag auf dem Balkon eines Wohnhauses im Zentrum von Kabul durch eine amerikanische Präzisionsdrohne getötet wurde, war ihm die Führung über Al-Qaida und den globalen Dschihad längst entglitten. In einem war der amerikanische Krieg gegen den Terror also erfolgreich: Von der früheren Basis der Terrororganisation in Afghanistan ist seit zwei Jahrzehnten keine Gefahr mehr ausgegangen.