Nach dem Tod der Königin : „Die Monarchie stürzt ohne Elisabeth nicht von der Klippe“

Die neue britische Premierministerin würdigte Elisabeth ll. als „Fels, auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde“. Warum ist die verstorbene Königin so wichtig für Ihr Land?

Sie war 70 Jahre auf dem Thron und in der Zeit gab es 15 Premierminister – Elisabeth stand für Kontinuität. Sie war vielleicht die erfolgreichste Monarchin, die dieses Land jemals erlebt hat. Und sie war nicht nur als Regentin erfolgreich, sondern auch als Ehefrau und Mutter. Sie hat sich dem Wandel der Zeit angepasst. Und sie hat sowohl in den Hochzeiten als auch in den Krisen der Nation immer den richtigen Ton getroffen. Es gibt viele Britinnen und Briten, die sich gar nicht an eine andere Zeit erinnern können, als jene, in der Elisabeth Königin war.

Die Rolle der Monarchie für die britische Gesellschaft hat sich in den 70 Jahren von Elisabeths Herrschaft gewandelt. Das Volk blickte immer skeptischer auf die königlichen Privilegien. Wie ist es ihr gelungen, diesen Wandel zu gestalten?

Das ist etwas, das die Briten sehr gut können – Evolution, nicht Revolution. Sich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl an neue Situationen anzupassen, und dabei zu wissen, was man tun kann, und was nicht. Elisabeth war das archetypische Beispiel für diese Fähigkeit. Geholfen hat ihr auch sehr, dass ihr der Unterschied zwischen ihr als Person und ihrer Funktion immer sehr bewusst war. Sie hat sich selbst nie zu wichtig genommen. Das haben die Menschen gespürt und geschätzt.

Wie kann Charles das Erbe seiner Mutter weiterführen und das Vereinigte Königreich zusammenhalten?

Mein Rat ist: Be yourself! Er sollte sich treu bleiben in diesem Amt.

Das ist ein schöner Rat, aber auch ein ziemlich allgemeiner.

Das Königshaus hat ganz starke Verbindungen nach Schottland. Konkret erwarte ich, dass Charles bald nach Belfast, nach Cardiff, nach Edinburgh fährt, und dass William Prince of Wales wird. Das wären ganz wichtige Signale für die verschiedenen Landesteile.

Im Commonwealth sind nicht mehr alle so begeistert von der Monarchie.

Ich sehe da keine Krise auf das britische Königshaus zukommen. Das Commonwealth hat zuletzt dafür gestimmt, dass Charles Elisabeth im Falle ihres Todes an der Spitze nachfolgen soll. Das war auch Ausdruck dafür, welch große Rolle der Monarchie noch zukommt.

Ist Großbritannien bereit für Charles III.?

Ich glaube, Charles hat schon lange darüber nachgedacht, wie es sein würde, König zu sein. Aber es kommt mir so vor, als wäre das Land jetzt doch sehr überrascht darüber, dass er es ist. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Ich bin zwar Teil des Gremiums, das sich neue Motive für die Münzen ausdenkt, und habe mich deshalb schon gedanklich mit der Zeit nach Elisabeth beschäftigt. Aber so richtig angekommen ist die neue Realität selbst bei mir noch nicht – und andere dürften das noch viel stärker so empfinden. Jetzt bekommen wir neue Münzen, neue Briefmarken, neue Porträtfotos in den öffentlichen Gebäuden – alles ändert sich. Vielleicht fühlt sich Elisabeths Tod auch gerade deshalb so unwirklich an, weil es noch dieses Foto gibt von Anfang der Woche mit Liz Truss, als Elisabeth ihr den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erteilt hat. Immerhin drei Tage lang wurde Großbritannien von zwei Elisabeths regiert, einer Königin und einer Premierministerin.

Elisabeth galt und gilt als Ausnahme-Regentin. Muss die Monarchie ohne sie nicht zwangsläufig an Einfluss verlieren?

Die Monarchie stürzt ohne sie nicht von der Klippe. Wir haben ja die nächste Generation. Es ist Elisabeth gelungen, den Übergang gut vorzubereiten, Charles und Camilla immer stärker einzubinden. Dass sie öffentlich klargestellt hat, was Camillas künftige Rolle sein soll – Königsgemahlin – war in diesem Zusammenhang übrigens eine sehr kluge Entscheidung. Der ganze Druck des Thronfolgerseins lastet jetzt allerdings auf William und seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern. Er ist jetzt der neue Charles. Das Gute ist, dass William zu seinem Vater ein sehr gutes Verhältnis hat. Aber für sie beide beginnt jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt.