Vereinigte Arabische Emirate : Eine Prinzessin im goldenen Käfig

„Besorgniserregend und erschreckend“ nannte der britische Außenminister Dominic Raab am Mittwoch Videoaufnahmen, die die BBC am Abend zuvor ausgestrahlt hatte. In ihnen hatte sich Prinzessin Latifa Bint Muhammad Al Maktoum zu Wort gemeldet, die nach eigenen Angaben seit Monaten von ihrem Vater, dem Premierminister und Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, in einem Haus in Dubai in „Isolationshaft“ gehalten wird.

Die BBC, der die Aufnahmen zugespielt wurden, entschied sich für die Veröffentlichung, nachdem der Kontakt zur Prinzessin abgerissen war. „Auf einer rein menschlichen Ebene wollen die Leute jetzt wissen, dass sie am Leben und wohlauf ist“, sagte Raab und fügte an, dass dies auch die Regierung „begrüßen“ würde.