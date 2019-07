Fahrverbote in Tirol : So konnte es nicht weitergehen

Die Fahrverbote in Tirol stehen schwer in der Kritik. Doch die Belastungsgrenze für Mensch und Natur ist dort vielerorts erreicht. Und so zeigen die Österreicher denn auch Entschlossenheit im Streit mit den Nachbarn.

Oberst Widmann wirft so schnell nichts um. Doch vor der enormen Reiselawine, die auf Tirol zukommt, hat der hochgewachsene Leiter der örtlichen Verkehrspolizei gehörigen Respekt. Besonders groß ist der Ansturm der deutschen Gäste, die hier Urlaub machen oder nach Italien weiterfahren wollen. An diesem Wochenende beginnen die Ferien in Nordrhein-Westfalen, das doppelt so viele Einwohner zählt wie ganz Österreich. In zwei Wochen folgen Bayern und Baden-Württemberg. „Dann könnte es kritisch werden“, sagt Markus Widmann und tippt mit einem Kugelschreiber auf die Landkarten vor ihm auf dem Tisch.

Die Pläne zeigen jene Regionen, in denen das südwestliche österreichische Bundesland Fahrverbote erlassen hat, im Behördenjargon „verkehrsbeschränkende Maßnahmen an starken Reisetagen“. Seit Fronleichnam sind an den Wochenenden einige Abfahrten der Brenner- und der Inntalautobahn gesperrt, damit Transitreisende nicht über die Landstraßen ausweichen können.

Hunderte versuchen das jeden Tag, um Stauungen oder die Maut zu vermeiden. Bis Mitte September geht das an Samstagen und Sonntagen nicht mehr. Wer nicht glaubhaft machen kann, dass er ein Ziel direkt hinter der Abfahrt ansteuert, wird von Polizeistreifen auf die Autobahn zurückgeschickt. „Die meisten Angehaltenen akzeptieren das, aber klar, es gibt auch Beschimpfungen und Klageandrohungen“, sagt Widmann. Mancher Tiroler meine, er hätte Vorrechte. „Aber wir behandeln alle gleich.“

Widmann versteht natürlich, dass gerade Familien im Sommerurlaub nicht auf der Autobahn feststecken wollen. Die Umfahrungen führten aber dazu, dass es auch in manchen Tiroler Tälern weder vor noch zurück gehe. Und das, sagt der Polizeioberst mit den goldenen Schulterklappen, könne gefährlich werden: „Es passiert immer wieder, dass sich Gespanne an engen Stellen verkeilen, dann kommen weder Feuerwehr, Polizei noch Rettung durch. Das dürfen wir nicht zulassen.“ Genauso sieht es auch Günther Platter, der Vater der Fahrverbote. Der Politiker der christlich-konservativen Volkspartei ÖVP des jungen Altkanzlers Sebastian Kurz ist der Regierungschef von Tirol. Das Amt heißt in Österreich Landeshauptmann und entspricht dem eines deutschen Ministerpräsidenten.

„So konnte es nicht weitergehen, wir mussten handeln“, sagt der Fünfundsechzigjährige. „Im Wipptal zum Beispiel ist die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur längst überschritten.“ Das Wipptal ist jenes Nadelöhr, das südlich von Innsbruck Richtung Italien führt. Hier hinein quetschen sich die Brennerautobahn, die mautfreie Brennerstraße, die Eisenbahnstrecke über den Alpenpass und eben auch ein vermeintlicher Geheimtipp, die Ellbögener Straße L38. Das ist ein gewundener Schleichweg an der Ostseite des Tals, auf dem zu Stoßzeiten aber nicht einmal mehr geschlichen, sondern nur noch gestanden wird. Dagegen vorzugehen sei keine Schikane, versichert Platter, schon gar nicht gegenüber den deutschen Urlaubern, die jeden zweiten Touristen in Tirol stellen: „Das sind Notwehrmaßnahmen, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten.“