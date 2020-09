Tiktok-Sperre : China wirft Amerika „Schikane“ vor

Aktualisiert am

Die angekündigte Sperrung der chinesischen Video-App Tiktok in Amerika stößt bei der Regierung in Peking auf Empörung. Sie droht nun mit Gegenmaßnahmen.

Tiktok: Download-Sperre in Amerika Bild: AFP

DieRegierung in Peking hat der Regierung in Washington nach der Sperrung der chinesischen Videoplattform Tiktok „Schikane“ vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Vereinigten Staaten müssten ihr „unrechtmäßiges Handeln einstellen und faire und transparente internationale Regeln einhalten“, forderte das chinesische Handelsministerium am Samstag. Andernfalls werde China „notwendige Maßnahmen“ ergreifen, um die Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen.

Die amerikanische Regierung hatte zuvor angekündigt, ab Sonntag das Herunterladen der chinesischen Videoplattform Tiktok über die App-Marktplätze von Google und Apple zu sperren. Das Handelsministerium in Washington begründete die Entscheidung, die auch den chinesischen Kommunikationsdienst Wechat betrifft, mit Gefahren für die „nationale Sicherheit“ der Vereinigten Staaten.

Amerikas Präsident Donald Trump verdächtigt Tiktok der Spionage für China, was der Mutterkonzern Bytedance zurückweist.