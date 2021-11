Tigray-Konflikt in Äthiopien : Hat für Abiy Ahmed das Endspiel begonnen?

Äthiopische Polizisten gedenken am 3. November in Addis Abeba der Soldaten, die während des Tigray-Konflikts gefallen sind. Bild: Getty

Der Ministerpräsident gab sich entschlossen – und wählte ein martialisches Bild. „Wir werden diesen Feind mit unserem Blut und unseren Knochen begraben“, sagte Abiy Ahmed am Mittwoch. Er sprach im Hauptquartier der äthiopischen Armee in Addis Abeba, wo an den Beginn des Tigray-Krieges vor genau einem Jahr erinnert wurde. Dessen unmittelbarer Auslöser waren der Regierung zufolge Angriffe der „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) auf Stützpunkte der äthiopischen Armee gewesen. Am 4. November 2020 schickte Abiy daraufhin Truppen in die nördliche Region und gegen die dort regierende TPLF. Der Regierungschef sprach von einer „Rechtsstaatsoperation“ gegen eine „kriminelle Clique“. Die Spannungen zwischen ihm und der TPLF hatten sich freilich schon über Monate aufgebaut.

Die Bilanz ein Jahr später ist katastrophal: Zigtausende Menschen wurden getötet und verletzt, ungezählte schwere Menschenrechtsverletzungen begangen. Die Vereinten Nationen sprachen am Mittwoch von Hinweisen auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt Millionen Binnenvertriebene, Tigray leidet unter einer schweren Hungersnot.