Tigray-Konflikt : Äthiopien verkündet unbefristeten Waffenstillstand

Knapp eineinhalb Jahre nach Beginn des bewaffneten Konflikts im Norden Äthiopiens hat die Regierung in Addis Abeba einen „unbefristeten humanitären Waffenstillstand“ verkündet. Der Waffenstillstand trete „sofort“ in Kraft, erklärte die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed am Donnerstag. Ziel sei eine „substanzielle Verbesserung der humanitären Situation vor Ort und die Ermöglichung einer Lösung des Konflikts im Norden Äthiopiens ohne weiteres Blutvergießen“.

„Um den Erfolg des humanitären Waffenstillstands zu optimieren, ruft die Regierung die Aufständischen in Tigray auf, von allen weiteren aggressiven Akten abzusehen und sich aus Gebieten zurückzuziehen, die sie in Nachbarregionen besetzt haben“, hieß es in der Erklärung weiter. Im Norden Äthiopiens sind nach UN-Angaben rund neun Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Regierungschef und Nobelpreisträger Abiy Ahmed wurde in den vergangenen Monaten eine de facto Blockade Tigrays vorgeworfen.

William Davison, Äthiopien-Experte der Forschungsgruppe International Crisis Group, bezeichnete den humanitären Waffenstillstand als „wichtigen Schritt“. Es sei jedoch entscheidend, dass das Versprechen schnell umgesetzt werde, betonte Davison. Die Lieferung humanitärer Hilfe sei für die Bevölkerung von Tigray, die seit Dezember keinerlei derartige Unterstützung erhalten habe, „von entscheidender Bedeutung“.

Der militärische Konflikt zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begann im November 2020. In dem hinsichtlich der Bevölkerungszahl zweitgrößten Land Afrikas mit 115 Millionen Einwohnern, haben die Auseinandersetzungen in mehreren Teilen des Landes zu einer schweren wirtschaftlichen und humanitären Krise geführt. Die USA und die EU haben Hilfsgelder gekürzt, die jährliche Inflationsrate belief sich 2021 auf rund 35 Prozent.