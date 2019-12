Bei Konferenz in Paris : Putin verspricht Merkel Hilfe bei Aufklärung von Tiergarten-Mord

Russlands Präsident will Deutschland bei der Aufklärung des Mordes an einem Georgier im Berliner Tiergarten helfen. Gleichzeitig macht Wladimir Putin dem Ermordeten und auch der Bundesregierung Vorwürfe.

Laut Präsident Putin war der russische Staatsbürger, der im Berliner Tiergarten ermordet wurde, in ein Sprengstoffattentat in Moskau verwickelt. Bild: Reuters

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Kanzlerin Angela Merkel Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an einem Georgier im Berliner Tiergarten versprochen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris kritisierte Putin allerdings die Ausweisung zweier russischer Diplomaten. Er warf dem Ermordeten vor, in einen Sprengstoffanschlag in Moskau verwickelt gewesen zu sein. Deutschland habe mehrfach eine Auslieferung verweigert. Von einer Krise in den deutsch-russischen Beziehungen könne aber keine Rede sein.

Merkel sagte, sie rechne mit russischer Hilfe bei der Aufklärung und habe dies in einem bilateralen Gespräch mit Putin angesprochen. Es gebe derzeit einen Verdacht, nicht mehr. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sicherte Deutschland Solidarität zu, sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Russland hinter dem Mord stecke. Man warte die Ermittlungen der Generalbundesanwalt ab.

Der Georgier Tornike K. war im August im Berliner Tiergarten mit Schüssen in Kopf und Oberkörper getötet worden. Kurz darauf war ein Verdächtiger festgenommen worden, als er versuchte, die mutmaßliche Tatwaffe in einen Fluss zu werfen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen und mitgeteilt, dass es Anhaltspunkte für einen Mord im Auftrag staatlicher russischer Stellen oder der Tschetschenischen Republik gebe. Russland wies umgehend jede Verwicklung in den Mordfall zurück. Der Getötete war im Tschetschenien-Krieg aufseiten anti-russischer Separatisten aktiv.