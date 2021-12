Aktualisiert am

Tibeter in China

Tibeter in China :

Tibeter in China : Pekings Repressionskurs funktioniert

Dharamsala 2011: Protest gegen die Repression in Ngaba Bild: AFP

Ermutigt durch die Olympischen Spiele in Peking, demonstrierten Tibeter 2008 für mehr Selbstbestimmung. Jetzt stehen wieder Spiele in China an. Neue Proteste sind aber unwahrscheinlich.