Gespräch mit Exilpräsident : Warum die Tibeter jetzt nach Kiew schauen

Auf den ersten Blick fällt es schwer, einen Zusammenhang zwischen dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Lage in Tibet zu erkennen. Für die tibetische Exilregierung im indischen Dharamsala ist der Krieg jedoch Anlass für eine strategische Neuausrichtung. An­gesichts der russischen Invasion „verändert sich in Europa auch der Blick auf China“, sagt Penpa Tsering, der Chef der Exilregierung, im Gespräch mit der F.A.Z. Tsering ist nach Deutschland ge­kommen, um einen fast vergessenen Kon­flikt in Erinnerung zu rufen.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



„Viele eu­ropäische Länder beobachten genau, inwieweit China mit Russland kooperiert. Das wird weitreichende Folgen ha­ben und ist ein guter Zeitpunkt, um das Thema Tibet auf die Tagesordnung zu setzen.“ Tsering hofft vor allem auf ein Umdenken in Berlin. Er vergleicht Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas mit der Abhängigkeit der deutschen Automobilindustrie vom chinesischen Markt.