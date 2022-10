Niederländischer Politiker : Nur Putin trotzt den bösen Reptilien

Aktualisiert am

Der niederländische Abgeordnete Thierry Baudet ist überzeugt, dass bösartige Reptilien die Welt regieren. Der Retter: Russlands Präsident Wladimir Putin. Nun kommen Zweifel an Baudets Geisteszustand auf.

Thierry Baudet auf einem Ukraine-Symposium in Amsterdam am 10. Juli 2022. Bild: EPA

„Seltsam, dass ich immer der Einzige bin, der solche Dinge ausspricht“, sagt Thierry Baudet an einer Stelle des Podcast-Interviews. Der niederländische Rechtspopulist hält inne, die Augen weit aufgerissen, überwältigt von seinem eigenen Wagemut. „Ich bin der Einzige, der sagt, Putin ist ein Held, und er muss gewinnen. Wir müssen tun, was immer wir können, um ihn zu unterstützen.“

Thomas Gutschker

Damit hat es der Partei- und Fraktionsvorsitzende des Forums für Demokratie (FvD) mal wieder geschafft, für Aufsehen in den Niederlanden zu sorgen. Baudet, 39 Jahre alt, ist Abgeordneter im Parlament, nebst vier weiteren aus seiner Partei. Allerdings wurde er gerade für eine Woche ausgeschlossen, weil er der Verwaltung Posten und Einkünfte verschwieg.

Baudet stellt seine Verehrung des russischen Präsidenten – „ich bin ein Fan von Putin“ – in einen größeren geistigen Zusammenhang. „Ich glaube, dass wir von einer globalen Verschwörung bösartiger Reptilien re­giert werden“, gibt er in dem knapp eine Stunde langen Gespräch mit einem Amerikaner zum Besten, der dies auf Anhieb versteht. Für alle anderen sei erläutert: Es handelt sich dabei um eine „Theorie“ des britischen Holocaust-Leugners David Icke, eine phantasievoll ausgeschmückte Variante der antisemitischen Erzählung von der jüdischen Weltverschwörung.

Putin als dunkler Ritter

Baudet nennt sich selbst in dem Interview ei­nen „Verschwörungstheoretiker“, er überträgt Ickes Theorie auf die unmittelbare Gegenwart. Die Ukraine ist demnach die „Hochburg“ des „globalen tiefen Staates“, einer Elite von etwa 10.000 Individuen. Da kommt Putin ins Spiel, den er in Anspielung an seinen Lieblingsfilm, die Batman-Fortsetzung „The Dark Knight“, den „dunklen Ritter“ nennt. Der russische Präsident habe mit seiner „militärischen Spezialoperation“ die globale „Bestie“ bloßgestellt. Der Einsatz sei schon deshalb ein Erfolg, und natürlich werde Putin ihn gewinnen.

Allerdings scheint der Mann im Kreml den tieferen Sinn seiner Mission selbst nicht zu verstehen. Baudet sieht ihn nämlich entweder als Mann, der die Ordnung des 19. Jahrhunderts verteidigt mit Nationalstaaten, Familien und „fossilen Energieträgern“, oder als „gewöhnlichen machthungrigen Kerl“.

Der am Montag veröffentlichte Podcast ließ bei einigen Zuschauern Besorgnis um Baudets Gesundheitszustand aufkommen. „Er benötigt professionelle Hilfe“, urteilte der an­gesehene belgische Virologe Marc Van Ranst. Der Parteivorsitzende der gemäßigt calvinistischen Christenunion, Gert-Jan Segers, formulierte es so: „Hier hilft, fürchte ich, auch die Vernunft nicht mehr. Hier hilft vielleicht allein noch das Gebet.“

Mehr als nur Verehrung

Der unabhängige Senator Henk Otten sprach sich dafür aus, Baudets Partei, der er bis 2019 selbst angehörte, zu verbieten: „Das ist völlig entgleist und wird nie besser werden.“ Möglicherweise haben die Äußerungen aber auch einen ernsteren politischen Hintergrund. Darauf wies der Vorsitzende der linksliberalen Partei D66 hin. Man könnte fast über die neuen Äußerungen lachen, aber es gebe da einen „blutigen Zusammenhang“, sagte Jan Paternotte. „Dieser Mann führt eine Fraktion in unserem Parlament, macht sich selbst zum Fürsprecher des Kremls und untergräbt so die europäische Sicherheit.“

Tatsächlich steht Baudet seit längerem im Verdacht, dass seine Beziehung zu Putin über reine Verehrung hinausreicht. Vor zwei Jahren wurden Textnachrichten bekannt, die Baudet 2016 an seinen damaligen Mitstreiter Henk Otten geschickt hatte. Sie legten nahe, dass die damalige Kampa­gne des FvD gegen die Ratifizierung des EU-Assoziationsabkommens mit der Ukraine vom kremlnahen Publizisten Wladimir Kornilow mitfinanziert wurde. „Vielleicht will Kornilow noch etwas mehr zahlen“, hieß es darin etwa. Baudet beschrieb ihn in den Nachrichten als „Russen, der für Putin arbeitet“. Später behauptete er, dass seien „scherzhafte Übertreibungen“ gewesen.

Die Kampagne 2016 war ein großer Erfolg: 61 Prozent der Abstimmenden votierten gegen das Abkommen. Für Baudet war es zu­gleich der Beginn seiner politischen Karriere, im folgenden Jahr wurde er erstmals ins Parlament gewählt. Als Fraktionschef bezweifelte er, ganz auf Kreml-Linie, dass Russland für den Abschuss des MH17-Fluges 2014 in der Ostukraine verantwortlich gewesen sei. Nach dem russischen Überfall im Februar stellte er in Frage, ob damit überhaupt internationales Recht verletzt worden sei.