In Frankreich : Thalys-Attentäter zu lebenslanger Haft verurteilt

Fünf Jahre nach dem Anschlag in einem Thalys-Hochgeschwindigkeitszug ist der Täter Ayoub El Khazzani am Donnerstag von einem Pariser Gericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Anschlag des Marokkaners im August 2015 scheiterte, weil er von Passagieren überwältigt wurde. Drei Helfer von El Khazzani wurden zu Haftstrafen zwischen sieben und 27 Jahren verurteilt. Vor der Urteilsverkündung hatte sich der 31-Jährige am Donnerstag reumütig gezeigt. Seine Tat tue ihm „von ganzem Herzen Leid“, sagte El Khazzani in seinem Schlusswort vor Gericht. Der Marokkaner hatte in dem Prozess die Absicht zur Tötung von Passagieren gestanden.

Er sagte aber aus, in letzter Sekunde Skrupel bekommen zu haben. Als Auftraggeber nannte er den Islamisten Abdelhamid Abaaoud von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), der unter anderem als Planer der Anschläge vom November 2015 in Paris mit 130 Toten gilt. Die Anklage ging davon aus, dass ein Blutbad nur deshalb verhindert wurde, weil Khazzanis Waffen mehrfach nicht auslösten und der unter anderem mit einer Kalaschnikow bewaffnete Täter von Passagieren überwältigt werden konnte. Bei dem Anschlagsversuch verletzte der Täter zwei Menschen mit einem Messer und einer Pistole.

300 Schuss und ein Teppichmesser

Kaum ein Fahrgast im Waggon 12 des Thalys-Schnellzuges hätte am 21. August 2015 sein oder ihr Ziel erreicht, wenn der Anschlag wie geplant abgelaufen wäre, erklärten Staatsanwälte, Verteidiger und einige Zeugen im monatelangen Prozess. Mit einem Sturmgewehr, fast 300 Schuss Munition, einer Pistole und einem Teppichmesser war der Hauptangeklagte bewaffnet, als er in Brüssel zustieg. Doch zwei junge amerikanische Soldaten und deren Freund gehörten zu Passagieren, die sich dem Angreifer entgegenstellten. Das Trio aus Kalifornien überwältigte den Schwerbewaffneten, würgte ihn und schlug ihn mit seinem eigenen Gewehr bewusstlos.

Ihr beherztes Eingreifen wurde später sogar Stoff für einen Film von Hollywoodstar und Regisseur Clint Eastwood. Die Darstellung des Heldenmuts der drei Freunde aus den Vereinigten Staaten – Spencer Stone, Alek Skarlatos und Anthony Sadler – galt als Höhepunkt des Verfahrens. Doch kam die Staatsanwaltschaft im Prozessverlauf auch auf ein Terrorkomplott zu sprechen, das über die Thalys-Attacke hinausging.

Der vereitelte Anschlag mündete Monate später in einer Terrorserie in Paris, die den Konzertsaal Bataclan, Cafés und Restaurants sowie das Areal an der Sportarena Stade de France traf. 130 Menschen wurden getötet. Die Attacke auf den Thalys-Schnellzug soll von Abdelhamid Abaaoud eingefädelt worden sein, der auch als Drahtzieher der Terroranschläge vom 13. November 2015 galt.

Der Schnellzugangreifer war mit Abaaoud in Syrien, gemeinsam reisten sie nach Brüssel zurück. Vor Gericht gab der Hauptbeschuldigte an, dass Abaaoud den Plan ausgeheckt und er diesen genau befolgt habe – bis er sich anders besonnen habe. Seine Aussagen wirkten oft wirr, doch gab er dem Vorsitzenden Richter an einer Stelle Recht, als er ihn als „eine Marionette“ von Abaaoud bezeichnete. „Ich glaubte ihm. Es ist dumm, aber ich glaubte ihm“, sagte der Hauptangeklagte im November. Abaaoud war kurz nach dem Massaker in Paris von französischen Spezialeinheiten getötet worden.