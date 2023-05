Aktualisiert am

Wahlsieger in Thailand

Wahlsieger in Thailand :

Wahlsieger in Thailand : „Die Zeit der Militärcoups ist vorbei“

Der Wahlsieger der Parlamentswahl in Thailand, Pita Limjaroenrat, winkt am 15. Mai 2023 in Bangkok seinen Anhängern zu. Bild: Reuters

Der Wahlgewinner in Thailand steht für den Wandel – und er geht direkt in die Offensive: Mit der zweitstärksten und mehreren kleineren Parteien beschließt er in wenigen Stunden die Bildung einer Koalition.