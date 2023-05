Ein Wahllokal am Sonntag in Bangkok Bild: Reuters

Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Aber am Ende eines langen Wahltags in Thailand steht schon fest, dass die Wähler in dem südostasiatischen Land den politischen Wandel wollen. Neun Jahre nach dem Putsch des Militärs, dessen Anführer auch nach der jüngsten Wahl 2019 weiter die Regierung angeführt hatte, geht die Mehrheit der Stimmen an die Opposition.

Erst im Juli wird auch die Wahlkommission voraussichtlich das offizielle Wahlergebnis vorlegen. Den vorläufigen Zahlen der Wahlkommission zufolge haben sich die beiden Oppositionsparteien Move Forward Party und Pheu Thai Party ein knappes Rennen darum geliefert, wer die meisten Sitzen im Repräsentantenhaus des Parlaments bekommt.

Dabei überrascht die junge und dynamische Move Forward Party mit ihrem 42 Jahre alten Spitzenkandidaten Pita Limjaroenrat mit einem noch besseren Ergebnis, als erwartet worden war. Nachdem ein Großteil des vorläufigen Ergebnisses veröffentlicht worden war, dürfte die Partei sogar etwas vor der bisher größten Oppositionspartei, Pheu Thai, liegen.

Der ehemalige Unternehmer kündigte an, mit der Pheu Thai über die Bildung einer Regierungskoalition sprechen zu wollen. „Es ist Zeit für den Wandel“, sagte der 42 Jahre alte Pita den Berichten von Nachrichtenagenturen zufolge. Seine Partei vertritt unter anderem die junge Demokratiebewegung, die vor drei Jahren mit ihrer Forderung nach Monarchiereform ein Tabu in Thailand gebrochen hatte.

Im thailändischen Kontext erscheinen einige Forderungen seiner Partei nahezu radikal, darunter der Wunsch nach einer Reform der scharfen Gesetze gegen Majestätsbeleidigung in Thailand. Das vorläufige Ergebnis legt nahe, dass sich aber auch ältere Wähler für die Partei entschieden haben. Beobachter werten ihr gutes Abschneiden als ein Anzeichen für einen tiefgreifenden politischen Wandel in Thailand.

Dennoch wird weiter für möglich gehalten, dass die etablierten Kräfte um den seit 2014 regierenden früheren General Prayuth Chan-ocha doch noch versuchen könnten, einen Machtwechsel zu verhindern. Seine Regierung hatte im Jahr 2017 die Verfassung so geändert, dass neben den 500 gewählten Abgeordneten des Parlaments auch die 250 Angehörigen des Senats den Regierungschef mitbestimmen. Die Senatoren wurden nicht gewählt, sondern ernannt. Sie gelten als loyal gegenüber der bisherigen Führung aus Militär und Königshaus.

Eine Oppositionskoalition bräuchte theoretisch sogar 376 Sitze im Repräsentantenhaus, um ihren Kandidaten durchzusetzen. Am Sonntag war zunächst nicht absehbar, ob es dafür reichen würde. Mit Blick auf das schlechte Ergebnis für Prayuth und seine United Thai Nation Party, die offenbar nur die fünftmeisten Stimmen bekommen hatte, erscheint es immer weniger denkbar, dass er versuchen könnte, sich zum Regierungschef wählen zu lassen und eine Minderheitsregierung zu bilden.

Eine Koalition der Oppositionsparteien könnte aber auch Interventionen des Militärs und der Justiz nach sich ziehen. In einem solchen Fall wäre wohl mit Massenprotesten zu rechnen. Eine Rolle bei der Regierungsbildung könnte der Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul spielen, der für die Durchsetzung der Cannabis-Legalisierung in Thailand bekannt ist. Seine Partei ist dem vorläufigen Ergebnis nach zur drittstärksten Kraft aufgestiegen.

Für den Willen zum Wandel spricht auch die hohe Wahlbeteiligung mit mehr als 80 Prozent der 52 Millionen Wahlberechtigten in Thailand. Die Stärke der progressiven Move Forward Party geht dabei auch zu Lasten der bisher größten Oppositionspartei, der Pheu Thai Party. Negativ hatte sich womöglich die Ankündigung des im Exil lebenden ehemaligen Ministerpräsidenten und Parteipatriarchen Thaksin Shinawatra ausgewirkt, er plane vor seinem 74. Geburtstag im Juli die Rückkehr nach Thailand. „Es sind fast 17 Jahre vergangen, seitdem ich von meiner Familie getrennt wurde. Ich bin schon alt“, hatte Thaksin geschrieben. Seine Tochter Paetongtarn Shinawatra war bei der Wahl als eine von drei Spitzenkandidaten ihrer Partei angetreten. Die 36 Jahre alte Paetongtarn hatte trotz fortgeschrittener Schwangerschaft Wahlkampf geführt und vor zwei Wochen ein Kind zur Welt gebracht.