Eine Frau am 29. März 2023 in einem Cannabis-Shop auf der Khaosan Road in Bangkok

In einem Geschäft in Bangkok verrät ein überdimensioniertes, neon-grün leuchtendes Blatt, was es hier zu kaufen gibt. Das Blatt mit den sieben gezackten Fingern soll eine Hanfpflanze symbolisieren. Der Laden mit dem Namen „Sukhumweed“ gehört zu rund 2000 Cannabis-Shops, die in den vergangenen Monaten in der thailändischen Hauptstadt eröffnet haben sollen.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Gegenüber der Eingangstür befindet sich eine Theke, auf der Glasbehälter mit kleinen grünen Blütenbällchen stehen. Dahinter steht Yasmin Pathan und macht den Kunden das einst verbotene Kraut schmackhaft.

Die richtige Sorte für das perfekte High

„Den Leuten, die auf Partys gehen und gern aktiv sein möchten, empfehle ich Pineapple Express, Super Saiyan Seven und Saensaep. Die drei Sorten unterscheiden sich durch den Gehalt an THC“, sagt sie.