Geschwächt vom Hungerstreik: Die Aktivistin Orawan Phuphong wird am 24. Februar in ein Krankenhaus gebracht. Bild: AFP

Der 24 Jahre alte Student mit dem Spitznamen Get sitzt in einem ruhigen Café in Bangkok und nippt vorsichtig an seinem Eistee. Sein Arzt hat ihn davor gewarnt, Kaffee oder Tee zu trinken. Mit Koffein und Energydrinks hatte Get es geschafft, dreizehn Tage und vierzehn Nächte wach zu bleiben.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Er wollte damit nicht testen, wie lange er es ohne Schlaf aushalten würde. Mit seinem „Schlafstreik“ wollte er durchsetzen, dass politische Angeklagte in Thailand nicht schon vor dem Urteil inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt werden.