Republikaner gegen Demokraten : Texas schickt Migranten mit Bussen an die Ostküste

Es war noch nicht einmal halb zehn am Sonntagmorgen, da teilte die „New York Immigration Coalition“ auf Twitter mit, sie hätte schon drei Busse mit Migranten in Empfang genommen. „Mit Würde und Liebe“, schrieb die Dachorganisation für Einwanderer- und Flüchtlingsrechtsgruppen. Auf Videos aus dem Port Authority Bus Terminal in Manhattan sind junge Männer, Mütter mit Kindern und Schwangere zu sehen, die für Nahrungsmittel, Schuhe und Socken Schlange stehen. Noch nie seien so früh so viele Menschen angekommen, schreibt eine andere Hilfsorganisation.

Seit Monaten treffen immer mehr der weißen Busse in New York City und Washington D.C. ein. 900 Migranten habe man seit dem 5. August nach New York geschickt, schrieb Greg Abbott am Freitag in einer Stellungnahme, 5000 Menschen seit April in die amerikanische Hauptstadt. Im Frühjahr hatte der texanische Gouverneur aus Protest gegen die Migrationspolitik der Biden-Regierung angekündigt, Migranten künftig an die Ostküste weiterzuschicken, und wenig später in Zusammenarbeit mit dem Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, damit begonnen. Die Mission bringe „die dringend nötige Erleichterung für die überforderten Gemeinden an der Grenze“, sagte Abbott am Freitag weiter. „Die Operation Lone Star füllt weiterhin die gefährlichen Lücken, die durch die Weigerung der Regierung Bidens entstanden sind, die Grenzen zu sichern.“