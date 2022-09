Streit um Einwanderungspolitik : Republikaner schickt Migranten zu Vizepräsidentin Harris

Seit Monaten fahren Busse Migranten aus Texas und Arizona an die Ostküste, Tausende sind seither in der Hauptstadt Washington und in New York City angekommen. Doch es sollte ein besonderer Coup sein, als der texanische Gouverneur Greg Abbott am Donnerstag mehr als hundert Migranten in der Nähe des Naval Observatory in Washington absetzen ließ, der Residenz der Vizepräsidentin Kamala Harris.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Aufnahmen zeigen, wie sie am frühen Morgen aus den Bussen aussteigen, meist nur mit einer Tüte mit Habseligkeiten. In einer Stellungnahme schrieb der Republikaner Abbott, die „Grenz-Zarin“ Harris und Präsident Joe Biden müssten „ihre Arbeit machen und die Grenze sichern“ – solange das nicht geschehe, werde Texas weiter Migranten schicken.