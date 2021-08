Testflug : Russisches Militärflugzeug stürzt nahe Moskau ab

Aktualisiert am

Nach Angaben des zuständigen Unternehmens war es ein Unfall im Landeanflug auf die Basis. Bilder zeigen es bei der Basis in Kubinka in Flammen.

In Flammen aufgegangen: Abgestürztes Flugzeug in der Region Moskau Bild: dpa

Ein russisches Militär-Transportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-112 ist während eines Testflugs am Dienstag in der Nähe von Moskau abgestürzt. Wie der Entwickler OAK mitteilte, geschah der Unfall beim Landeanflug auf die Basis von Kubinka in der Region Moskau. Dort soll ab dem Wochenende eine große Rüstungsmesse der russischen Armee stattfinden.

Das leichte Transportflugzeug Il-112 befindet sich noch in der Entwicklung. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti stürzte das Flugzeug mit drei Menschen an Bord wegen eines Triebwerkbrandes ab. Dies ist auch auf Videos zu sehen, die in Online-Netzwerken und im Fernsehen gezeigt wurden. Das Schicksal der Besatzung war zunächst unklar.