Terrorprozess in Paris : Das Bataclan-Trauma

Der Terrorprozess in Paris ist nicht nur eine französische Sache. Er betrifft ganz Europa. Denn es geht um die Verteidigung der europäischen Lebensweise.

Die Angeklagten im Terrorprozess in Paris Bild: Benoit Peyrucq/AFP

Europa erlebte sein 9/11 am 13. November 2015, als Todeskommandos der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) mitten in Paris 131 Menschen töteten und mehrere Hundert verletzten. Die Anschläge auf Café- und Restaurantterrassen, den Konzertsaal Bataclan und das Freundschaftsspiel Deutschland – Frankreich im Stade de France sollten die europäische Lebensart treffen. Die Täter hatten ein breit gefächertes Netzwerk von Unterstützern aufgebaut, das sich über den europäischen Kontinent erstreckte.

Es war ein Angriff auf die offene Gesellschaft à l’européenne, die den Wert der Freizügigkeit hoch schätzt. Diese Freiheitsliebe einer noch vom Eisernen Vorhang geprägten EU-Bevölkerung missbrauchten die Terroristen. Inzwischen ist bekannt, wie sie dank der offenen Binnengrenzen die Sicherheitsbehörden narrten. Den Kontrollverlust an den EU-Außengrenzen während der Flüchtlingskrise 2015 nutzten sie für ihre kriminellen Zwecke. Sie mischten sich unter die Flüchtlinge, um unerkannt zwischen Syrien und Belgien hin- und herzupendeln.