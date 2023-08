So erlebte die Abgeordnete Akbulut ihre Festnahme in der Türkei

Eigentlich will die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut Anfang August Freunde und Verwandte in der Türkei besuchen. Doch dort wird sie nie ankommen. Am 3. August landet die Linken-Abgeordnete um 15.30 Uhr auf dem Flughafen von Antalya. Am Schalter, erinnert sie sich im Gespräch mit der F.A.Z., wird ihr mitgeteilt, dass ein Haftbefehl gegen sie vorliege. „Das hat mich vollkommen überrascht und schockiert“, sagt Akbulut. Aus Deutschland habe es keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass sie in der Türkei gesucht werde.

Akbulut, die nach eigener Aussage ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, wird mitgeteilt, dass sie binnen 24 Stunden einem Haftrichter vorgeführt werde. Man wirft ihr „Terrorpropaganda“ vor und verweist auf ihre Einträge in sozialen Medien sowie auf politische Äußerungen und Reden zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder zur Lage der Kurden.

Die in der Türkei geborene Politikerin aus Mannheim, die seit 2017 im Bundestag sitzt, hat sich in der Vergangenheit unter anderem dafür eingesetzt, dass das Betätigungsverbot gegen die PKK in Deutschland aufgehoben wird. So flankierte sie einen Antrag zweier Berliner Anwälte, das Verbot aufzuheben, in einer Fragestunde im Bundestag im Mai 2022 mit einer Frage an das Innenministerium. Laut Bundesamt für Verfassungsschutz ist die PKK in Deutschland seit 1993 mit einem Betätigungsverbot belegt und wird seit 2002 auf der EU-Terrorliste geführt.

Mit Blaulicht durch Antalya

Akbulut weigert sich, den Flughafen zu verlassen. Also wird sie dort in ein Büro gebracht, wo sie zunächst zu ihrem Gepäck befragt wird. Immerhin kann sie die deutsche Botschaft über ihre Festnahme informieren. Schließlich wird sie doch fortgebracht, auf ein Polizeirevier in Antalya. Unterwegs halten sie bei einem Arzt. Er soll attestieren, dass Akbulut vernehmungsfähig ist. Mit Blaulicht, so schildert es die Abgeordnete, nachdem die F.A.Z. von der Festnahme erfahren hat, wird sie durch Antalya gefahren. Die Polizisten erklären ihr den Grund für die Eile: Die Staatsanwaltschaft arbeite nur bis 18 Uhr.

Vom Polizeirevier wird sie nach eigenen Angaben dann zur Staatsanwaltschaft gefahren und dort in einen Raum gesetzt, in dem mehrere Kameras auf sie gerichtet sind. Dies wird damit begründet, dass eine Videoschalte zur Staatsanwaltschaft in der Provinzhauptstadt Kayseri hergestellt werden soll, die offenbar die Ermittlungen leitet. Eine Erklärung, warum ausgerechnet dort gegen sie ermittelt wird, bekommt Akbulut nicht. Sie hegt aber eine Vermutung: Ihre Familie stammt aus der Stadt.

In der Zwischenzeit kann Akbulut eine Anwältin der prokurdischen Oppositionspartei HDP organisieren, die sie vertritt. Gegen 22 Uhr wird sie von der Staatsanwaltschaft wieder zum Polizeirevier gebracht, das sie kurze Zeit später verlassen darf. Aussagen muss sie nicht, die Akte werde gelöscht, heißt es. Aus Angst, ihre Familie durch einen Besuch in Gefahr zu bringen, übernachtet Akbulut bei ihrer Anwältin. Am nächsten Morgen verlässt sie die Türkei mit der Fähre und reist nach Griechenland.

„Ich habe mich ohnmächtig gefühlt“

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es gegenüber der F.A.Z., der Vorfall sei dem Ministerium bekannt. Die deutsche Botschaft in Ankara sowie das Konsulat in Antalya hätten mit der Abgeordneten „in engstem Kontakt“ gestanden. Die Bundesregierung habe sich nach Unterrichtung über die Festnahme „hochrangig, mit Nachdruck und auf verschiedenen Kanälen“ eingesetzt und die unverzügliche Freilassung erwirkt. Nachdem die F.A.Z. am Samstag über die Festnahme berichtet hatte, bedankte Akbulut sich in einem Eintrag auf der Plattform X beim Auswärtigen Amt für den „schnellen Einsatz“. Nach Angaben der Abgeordneten sollen das türkische Justiz- und Innenministerium involviert gewesen sein.

„Ich habe mich ohnmächtig gefühlt“, sagt Akbulut rückblickend. Sie habe nicht damit gerechnet, dass sie als Bundestagsabgeordnete festgenommen werden könnte. Für sie zeige der Vorfall, wie es mittlerweile um das politische System in der Türkei bestellt sei. „Ich habe gedacht: Wie schlimm muss es für die sein, die kein Mandat oder die deutsche Staatsbürgerschaft haben?“, sagt sie. Im Oktober wollte Akbulut mit der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe, deren Mitglied sie ist, abermals in die Türkei reisen. Jetzt zweifelt die Abgeordnete, ob sie daran teilnehmen solle. Sie habe weiterhin „große Sicherheitsbedenken“. Nach ihrer Festnahme Anfang August habe sie keine weiteren Informationen zu dem Vorgang erhalten.