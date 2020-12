Terroranschlag von Wien : Doch kein Einzeltäter?

Hinter dem Terroranschlag von Wien am 2. November mit vier Toten und mehr als 20 Verletzten vermuteten Ermittler zunächst einen Einzeltäter. Die Festnahme zweier junger Männer hat diese These jetzt ins Wanken gebracht.

Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer des Wiener Terroranschlags vom 2. November an einem der Tatorte in der Seitenstettengasse Bild: dpa

Die Annahme der Ermittler, dass hinter dem Terroranschlag von Wien am 2. November ein Einzeltäter stand, ist am Wochenende durch zwei Festnahmen erschüttert worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Sonntag bestätigte, wurden zwei junge Männer wegen des Verdachts der Tatbeteiligung in Untersuchungshaft genommen. Einer sei ein 26 Jahre alter Österreicher mit afghanischen Wurzeln, der bereits einschlägig bekannt war.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. F.A.Z.

Auf den Waffen, die der Attentäter K.F. für seine Tat am 2. November gebraucht habe, seien auch DNA-Spuren des 26 Jahre alten Mannes gefunden worden. Die Ermittler waren nach Auswertung aller Aussagen und Aufnahmen von der Tatnacht zu dem Schluss gekommen, dass der von Polizeispezialkräften erschossene K.F. der einzige Schütze gewesen sei.

Bekannter des Attentäters verurteilt

Am Montag wurde in Wien zudem ein 18 Jahre alter Mann wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu zwei Jahren Haft verurteilt, von denen 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt werden können, der mit K.F. auch Parolen der Terrororganisation „Islamischer Staat“ ausgetauscht hatte. Er hatte – noch als 16 Jahre alter Jugendlicher – Propagandamaterial der Terrororganisation „Islamischer Staat“ verbreitet.

Der junge Mann, der aus Bangladesch stammt und 2013 nach Österreich kam, hatte K.F. in seinem Beschluss bestärkt, nach Syrien in den Krieg ziehen zu wollen. K.F. wurde deswegen 2019 in Österreich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nach seiner Freilassung verübte K.F. am 2. November in Wien einen Terroranschlag mit vier Todesopfern und mehr als 20 Verletzten. Offenbar besteht auch Verdacht, dass der aus Bangladesch stammende Mann in den Anschlag verwickelt sein könnte, doch war das nicht Gegenstand der Gerichtsverhandlung vom Montag.