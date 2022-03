Anschläge vom 11. September : Entkommen die Beschuldigten der Todesstrafe durch einen Deal?

Mutmaßliche Drahtzieher und Terrorhelfer des 11. September sitzen seit mehr als fünfzehn Jahren ohne Urteil in Guantánamo in Haft. Ein Deal könnte sie vor der Todesstrafe bewahren.

Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2011 Bild: dpa

Die Terrorangriffe vom 11. September 2001 sind bald 21 Jahre her, aber die Erinnerungen und der Schmerz sind für viele Amerikaner noch gegenwärtig. Nicht wenige würden gern sehen, dass die noch lebenden Täter zum Tode verurteilt werden. Doch nach jahrelangen Verzögerungen kommt nun wohl Bewegung in den Fall. Die fünf Beschuldigten, die im Militärgefängnis in Guantánamo auf Kuba sitzen, könnten sich neuen Berichten zufolge schuldig bekennen. Anfang dieser Woche reichten ihre Anwälte eine Liste von Bedingungen für einen solchen Deal ein.

Durch eine Einigung könnten die mutmaßlichen Terroristen ihr Leben retten. Amerikanischen Medienberichten zufolge könnten sie sich im Tausch gegen lebenslange Freiheitsstrafen zu den Taten bekennen. Auf die Todesstrafe würde dann für alle fünf verzichtet. Der vermutlich 57 Jahre alte Khalid Sheikh Mohammed soll laut den amerikanischen Behörden einer der Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 sein.

Mit ihm werden vier weitere Männer beschuldigt, die die Terroristen auf unterschiedliche Weise unterstützt haben sollen. Darunter ist auch Ramzi bin al-Shib, der die Schläfer-Zelle in Hamburg organisiert haben soll. Er soll auch Flugschulen für die Terroristen recherchiert haben, die schließlich vier Flugzeuge entführten und sie in die beiden Türme des New Yorker World Trade Center und ins Pentagon in Washington lenkten. Ein weiteres Flugzeug konnte dank des Eingreifens der Passagiere umgelenkt werden und stürzte in Shanksville in Pennsylvania ab. Bei den Attacken starben 2976 Opfer und 19 Terroristen.

Eröffnung des Verfahrens verzögerte sich

Die mutmaßlichen Mittäter sitzen inzwischen seit mehr als fünfzehn Jahren ohne Verurteilung in Guantánamo. Die Eröffnung eines Verfahrens verzögerte sich zuletzt durch die Pandemie, davor aber durch logistische und juristische Probleme. Die Beschuldigten werfen den amerikanischen Behörden vor, sie 2002 und 2003 in CIA-Geheimgefängnissen in Pakistan gefoltert und so ihre Informationen erlangt zu haben.

Allein Mohammed soll 183 Mal der Foltermethode „Waterboarding“ ausgesetzt worden sein. Auch 2007 sollen die Beschuldigten in Guantánamo gefoltert worden sein. Als Details über die Foltergefängnisse an die Öffentlichkeit gelangt waren, hatte es national und international Proteste gegeben – und in der Strafverfolgung führten die Rechtsbrüche der amerikanischen Regierung zu Verzögerungen.

Anklage und Verteidigung streiten bis heute darüber, welche Beweismittel überhaupt zugelassen werden dürfen, wenn sie zum Teil durch Folter erlangt wurden. Strittig ist auch, ob einzelne Beschuldigte kürzere Haftstrafen erhalten könnten. Zuletzt zog sich auch noch eine der Anwältinnen der Beschuldigten zurück, was weitere Verzögerungen von mehreren Monaten bedeuten könnte. Formal soll die Verhandlung vor einem Militärgericht erfolgen, das eigentlich schon vor einem Jahr mit der Jury-Auswahl beginnen sollte.

Noch 38 Gefangene in Guantánamo

Seit 2002 wurden in Guantánamo 708 Menschen festgehalten, heute sind dort noch 38 Gefangene. Die meisten Insassen sind wegen Kriegsverbrechen oder Terrorismus inhaftiert, Afghanen bildeten mit einem Anteil von rund dreißig Prozent die größte Gruppe derjenigen, die hier jemals festgehalten wurden. Die Häftlinge bezeichnete die damalige Regierung von George W. Bush als „unlawful combatants“ – das bedeutet, dass ihnen als „gesetzlose Kämpfer“ Rechte von Straf- oder Kriegsgefangenen verwehrt blieben.

Immer wieder kam es in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu Skandalen wegen inhumaner Haftbedingungen, Folter und zu Selbstmorden. Sowohl Bundesgerichte als auch das Oberste Gericht stellten fest, dass die Praxis in Guantánamo zu großen Teilen rechtswidrig sei. Der demokratische Präsident Obama hatte das Haftlager schließen wollen, dessen Nachfolger Trump machte den Prozess rückgängig und versprach „schlechte Leute“ dort festsetzen zu wollen.

Aus dem Weißen Haus hieß es Anfang der Woche nun, man werde zu einem möglichen Deal mit den Terror-Beschuldigten keine Position beziehen. Nach wie vor halte Präsident Joe Biden an dem Ziel fest, die Zahl der Gefangenen in Guantánamo „verantwortungsvoll“ zu reduzieren. Viele Demokraten erhofften sich eigentlich von Biden, dass er den belasteten Ort schließen werde.

Nun steht eine andere Lösung im Raum. Amerikanischen Medien zufolge würden es die Beschuldigten des 11. September vorziehen, in Guantánamo zu bleiben und dort ihre Strafen abzusitzen. Wenn man sie in das Hochsicherheits-Bundesgefängnis Florence in Colorado verlegte, könnten sie nicht mehr gemeinsam essen und beten, berichtete etwa die „New York Times“.

In Florence werden Häftlinge des Bundes bis zu 23 Stunden am Tag in Isolationshaft gehalten. Unter Trump habe es bereits Verhandlungen über Schuldbekenntnisse gegeben, bei denen die Gefangenen forderten, auf Kuba bleiben zu können. Nun wird darüber spekuliert, ob sich Guantánamo nach einem Deal mit den mutmaßlichen Terroristen in eine permanente Strafanstalt für sie verwandeln könnte.