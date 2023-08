Es ist Freitagmorgen, und Sharon Gat ist schon voll in seinem Element. Im Empfangsraum seines Unternehmens Caliber 3 herrscht Trubel. Junge Israelis bewundern die vielen ausgestellten Pistolen, er selbst er­läutert gerade einer Gruppe an einem der Modelle die Empfindlichkeit des Abzugs. Von draußen dringen gedämpfte Schussgeräusche herein. Durch die Tür kommt ein Trupp chinesischer Tou­risten. Dass sie trotz der Verbotsschilder mit ihren Telefonen filmen, stört niemanden. Die Touristen werden gleich eine „Antiterrorübung“ machen. Denn Caliber 3 ist, in den Worten des Gründers Sharon Gat, Israels „größte und professionellste Antiterror- und Sicherheitsakademie“.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Terrorabwehr und Sicherheit sind Themen, die in Israel großgeschrieben werden. Immer wieder greifen Paläs­tinenser Soldaten an oder verüben Terroranschläge auf Zivilisten, sowohl in den besetzten Gebieten als auch in Israel. In diesem Jahr sind schon 26 Menschen bei solchen Attacken ums Leben gekommen. Auf der Gegenseite wurden an­nähernd 200 Palästinenser getötet, vorwiegend bei israelischen Militäropera­tionen. Die Opferzahlen sind so hoch wie seit fast zehn Jahren nicht.