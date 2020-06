Tod des Terrorkommandeurs : Das plötzliche Ende des Abdelmalek Droukdal

Ein „schwerer Schlag“ sei der französischen Armee im Kampf gegen die Terrororganisation Al Qaida im islamischen Maghreb gelungen, verkündete Verteidigungsministerin Florence Parly am Wochenende mit etwas Verspätung. Bereits am Mittwochabend hatten Spezialkräfte bei einer Geheimoperation in der Nähe von Tessalit im Norden Malis den Terrorchef Abdelmalek Droukdal getötet. Droukdal war der Kommandeur der Ableger des Terrornetzwerks Al Qaida in Nordafrika.

„Glückwünsche an die französischen Truppen!“, jubelte Außenminister Jean-Yves Le Drian. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen sprach von einem „großen Sieg gegen den islamistischen Terrorismus“. Bei dem Einsatz in der Nähe der Grenze zu Algerien, der aus der Luft von Hubschraubern und Kampfflugzeugen der Mission „Barkhane“ unterstützt wurde, wurden auch weitere, nicht benannte Führungskader der Terrororganisation getötet. Frankreich hatte nach dem Krisengipfel in Pau im Februar die Zahl der „Barkhane“-Soldaten von 4500 auf 5100 erhöht.