Terror in Afghanistan : War das Engagement gänzlich vergebens?

Der Abzug aus Afghanistan endete in einem Desaster. Veteranen und Angehörige gefallener Soldaten fragen sich, ob die Opfer vergebens erbracht wurden.

Rückkehr nach Wunstorf: Der Rettungseinsatz ist zu Ende – wie geht es in Kabul weiter? Bild: dpa

Es gibt nichts daran zu beschönigen, dass der Abzug der westlichen Soldaten aus Afghanistan zu einem Desaster geraten ist; einem Desaster, zu dem es womöglich nicht hätte kommen müssen, hätte der amerikanische Präsident Biden nicht eine so folgenschwere Hast an den Tag gelegt und sein Vorgänger nicht ein Abkommen mit den Taliban ausgehandelt, das im Grunde deren Rückkehr an die Macht vorzeichnete. Den Preis dafür bezahlen die Afghanen, die Vereinigten Staaten, deren Partner, Afghanistans Nachbarländer, der Westen insgesamt.

Daran ändert auch nichts, dass die Rettungsmission, unter Inkaufnahme extremer Gefahr, eine logistische Großtat war. Dass noch immer Tausende darauf warten, ausgeflogen und gerettet zu werden, steht auf einem anderen Blatt. Deren Ausreise muss nun auf andere Weise organisiert werden. Auch dafür wird man die Kooperationsbereitschaft der radikalen Islamisten brauchen. Das alles ist bitter.

Zweifel der Opfer wegen

Bitter ist auch, dass angesichts des Geschehens in den vergangenen Tagen in Vergessenheit gerät, dass das ursprüngliche Ziel des Afghanistan-Einsatzes nach den Anschlägen des „11. September“ weitgehend erreicht worden war: Das Land am Hindukusch sollte nicht wieder zur Operationsbasis für den globalen Terror werden; dort sollten nicht abermals Terrorschläge gegen westliche Länder geplant werden. Letzteres ist auch nicht geschehen. Verheerende Anschläge gab es; doch die wurden von einer anderen Terroristengeneration verübt. Der britische Premierminister hat darauf hingewiesen.

Das mag ein schwacher Trost für Afghanistan-Veteranen und die Hinterbliebenen von Gefallenen sein, die sich fragen, ob ihr Opfer vergebens war. Was den Terror anbelangt, so war es nicht vergebens. Terrorgruppen wie der afghanische IS-Ableger waren einem enormen Verfolgungsdruck ausgesetzt. Auch deswegen ist es so entsetzlich, dass er jetzt, im Chaos der Rettungsmission, zuschlug – und den amerikanischen Streitkräften die schwersten Verluste seit einem Jahrzehnt zufügte. Afghanen freilich waren diesen Massenmördern schon zuvor zum Opfer gefallen.