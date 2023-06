Terror im Kongo : Der vergessene Krieg

Aktualisiert am

Terroristen aus dem Kongo haben mehr als vierzig Schulkinder ermordet. In der Region ist das seit Jahren Alltag. Dort findet – von der Öffentlichkeit kaum bemerkt – einer der blutigsten Konflikte auf der Welt statt.

Angehörige der Opfer in Uganda Bild: dpa

Die Täter kamen in der Nacht, sie trugen Macheten und Gewehre. Auch Brandsätze hatten sie dabei. Einige im Dorf berichteten, dass sie die Männer schon ein paar Tage davor gesehen hatten, beim Flüchtlingslager nahe der Stadt Bule in Ostkongo. Nun waren sie wiedergekommen und richteten ein fürchterliches Gemetzel im UN-Camp an.

Sie erschossen wahllos Menschen, schlugen mit Macheten auf sie ein und setzten Zelte in Brand. Eigentlich sollten diese Zelte Menschen Schutz bieten, die genau vor solchen Angriffen geflohen waren. Nun aber wurden die Unterkünfte zur tödlichen Falle. Mitarbeiter der Vereinten Nationen schätzen, dass 45 Menschen bei dem Angriff ermordet wurden. Die Friedensmission MONUSCO macht eine Miliz mit dem Namen „Kooperation zur Entwicklung des Kongo“ verantwortlich. Der Name ist trügerisch. Die Miliz macht keine Entwicklungsarbeit, sondern verbreitet Angst und Schrecken.