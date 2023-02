Selten dürfte diese Veranstaltung mit dem sperrigen Namen so viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben: Die Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung (PV) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist sonst eher etwas für Feinschmecker unter den Beobachtern internationaler Politik. Doch in diesem Jahr fallen zwei Dinge zusammen, welche die Blicke auf die üblicherweise Ende Februar in Wien stattfindende OSZE-Tagung lenken. Sie findet genau am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine statt. Und Russland hat als Delegierte sechs Duma-Abgeordnete nominiert, die als Kriegstreiber weit vorne auf den westlichen Sanktionslisten stehen.

Das Interesse war daher so groß, dass die Veranstalter sich „aus logistischen und sicherheitstechnischen Gründen“ außerstande sahen, Journalisten in die Tagungssäle in der Wiener Hofburg einzulassen. „Wir wollten nicht, dass der Raum noch überfüllter ist, als er jetzt schon ist“, sagte die amtierende PV-Präsidentin Margareta Cederfelt am Donnerstag. Sie verteidigte auch die Entscheidung, die russischen Delegierten einzuladen. Die Russen hätten es verdient, sagte sie, sich die allgemeine Kritik am russischen Angriffskrieg anhören zu müssen.

„Einige hier im Raum“ Unterstützer von Krieg und Mord

Tatsächlich nahm die konservative Abgeordnete aus Schweden bei der Eröffnung der zweitägigen Sitzung nur insofern ein Blatt vor den Mund, als sie die Adressaten nicht ausdrücklich beim Namen nannte. „Einige hier im Raum“, sagte sie, „wurden Unterstützer von Krieg, Mord und Zerstörung“. Die Parlamentarische Versammlung habe eine historische Rolle als Forum für einen offenen, freien und ehrlichen Dialog. Trotzdem habe sie Verständnis dafür, dass manche Mitglieder es unerträglich fänden, im gleichen Raum zu sitzen wie die Aggressoren.

Die ukrainische Delegation hatte erklärt, die Veranstaltung zu boykottieren. Angeschlossen haben sich die Litauer. Gleichwohl war der Anführer der ukrainischen OSZE-Delegation in Wien anwesend. Parallel zur offiziellen Sitzung traf er sich mit Kollegen. Zusammen mit dem amerikanischen Delegationsleiter, Senator Ben Cardin, stellte sich Mykyta Poturaiev in einem Wiener Hotel auch Fragen der Medien.

Cardin, ein Politiker der Demokraten, versicherte die „völlige Einigkeit“ der amerikanischen Delegation, gleich welcher Partei oder welchen Kongresshauses. Poturaiev sagte, Russland habe gegen jeden einzelnen Buchstaben der Schlussakte von Helsinki verstoßen, des Gründungsdokuments der OSZE. Doch gebe es dafür keine Sanktionsmöglichkeiten, daher hätten die Ukrainer sich zum Fernbleiben entschließen müssen. Zumal wegen der Haltung der russischen Teilnehmer: „Wenn sie beschuldigt werden, Verbrechen und Genozid begangen zu haben, sind sie nicht beschämt. Sie sind auch noch stolz darauf.“

Niemand solidarisiert sich mit den Russen

In der Eröffnungssitzung zeigte sich jedenfalls, dass die Russen tatsächlich weitgehend isoliert sind. Der slowakische Delegationsleiter war gebeten worden, ein Grußwort der Ukrainer zu verlesen. Mit sichtlicher Anteilnahme rief er stellvertretend aus: „Wie können wir als zivile Gesellschaften es solchen Kriegsverbrechern erlauben, das Wort zu ergreifen?“ Sie gehörten nicht in eine solche Versammlung, sondern auf die Anklagebank. Am Ende der Rede erhob sich die große Mehrzahl der rund 250 Delegierten zum Applaus. Teilnehmer beobachteten, dass auch in den Reihen der zentralasiatischen Teilnehmerstaaten, deren Delegierte sitzen blieben, keinerlei Solidarisierung mit den Russen zu sehen gewesen sei.

So war es auch in den Beiträgen in der ersten Sitzung des sicherheitspolitischen Komitees. Scharfe Wortbeiträge etwa der niederländischen, belgischen, georgischen oder britischen Redner, die Interessierte über eine Internetübertragung verfolgen konnten, wurden lebhaft beklatscht. „Was ist mit den Russen passiert, haben sie Helsinki etwa nicht guten Willens unterschrieben?“, fragte eine kanadische Abgeordnete. Nun sei klar, warum die Russen alle Initiativen für Frauenrechte, Rüstungskontrolle und Demokratisierung immer auszubremsen versucht hätten: weil sie ihren Kriegsabsichten zuwidergelaufen seien.

Als zwei russische Teilnehmer das Wort ergriffen, soll es hingegen still geblieben sein. Die Reden wurden von westlichen Teilnehmern als aggressiv und zynisch empfunden. Die EU-Europäer und Amerikaner hatten sich für diesen Fall abgesprochen. Ein Teil ging heraus. Die, die blieben, winkten demonstrativ mit ukrainischen Fähnchen.