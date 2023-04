Das Oberste Gericht in Iran hat das Todesurteil gegen den deutsch-iranischen Aktivisten Jamshid Sharmahd wegen „Verdorbenheit auf Erden“ bestätigt. Das teilte ein Sprecher der iranischen Justiz am Mittwoch mit. Wann das Ur­teil vollstreckt werden soll, sagte er nicht. Ein Revolutionsgericht hatte den 67 Jahre alten Sharmahd im Februar für die Planung und Durchführung mehrerer Terroranschläge verantwortlich ge­macht, darunter ein Bombenanschlag in Schiraz, bei dem 14 Menschen im Jahr 2008 getötet wurden. Sharmahd hat jegliche Beteiligung abgestritten und den iranischen Behörden vorgeworfen, ihn unter Folter zu „Ge­ständnissen“ in ei­nem Propaganda­video gezwungen zu haben.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Sharmahd eine Website für eine regimekritische Gruppe in den Verei­nigten Staaten betrieben, die sich für eine Rückkehr zur Monarchie in Iran einsetzt. Auf der Seite hatte die Gruppe, die unter den Namen „Donner“ und „Königreich-Vereinigung für Iran“ agiert, die Verantwortung für Ex­plo­sionen in dem Land für sich reklamiert. Die Gruppe betreibt auch oppositionelle Radio- und Fernsehstationen im Ausland. Sharmahd war nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten im Jahr 2020 aus Dubai verschleppt und gegen seinen Willen nach Iran ge­bracht worden.

Merz: Todesurteil „schockiert zutiefst“

Deutsche Politiker zeigte sich entsetzt über das Todesurteil. CDU-Chef Friedrich Merz, der Sharmahds politische Patenschaft übernommen hatte, schrieb auf Twitter: „Die Nachricht von der Be­stätigung des Todesurteils gegen den deutschen Staatsbürger Jamshid Sharmahd schockiert zutiefst.“ Merz forderte das Regime in Iran auf, ihm die Ausreise nach Deutschland zu ermöglichen. Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, bezeichnete die Todesstrafe als „grausames Instrument“ eines „perversen Unterdrückungsregimes“.

Damit sollten Menschen verängstigt, passiv und mundtot gemacht werden. „Doch das wird den Diktatoren nicht gelingen. Freiheit, Demokratie und Menschenrechte werden in Iran siegen.“ Auch der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zeigte sich „zutiefst“ betroffen. Er betonte, dass Sharmahd deutscher Staatsbürger sei. „Eine derartige Eskalation des iranischen Regimes wird eine deutliche Reaktion zur Folge haben.“

Mitte Februar war Sharmahd in erster Instanz zum Tode verurteilt worden. Damals sagte Außenministerin Annalena Baerbock: „Nicht nur ist die Todesstrafe grausam, un­menschlich und erniedrigend, Jamshid Sharmahd hatte auch zu keinem Zeitpunkt nur den Ansatz eines fairen Prozesses: Er hatte keinen Zugang zu einem frei gewählten Rechtsbeistand.“ Als Reaktion erklärte sie zwei iranische Botschaftsangehörige zu un­er­wünschten Personen. Amnesty International forderte die Bundesregierung auf, sich „noch stärker öffentlich gegen die unmenschliche Gerichtsbarkeit in Iran“ stark zu machen.