Iran hat den Fund von beinahe atomwaffentauglichem Uran heruntergespielt. Bei dem Fund von auf knapp 84 Prozent angereichertem Uran handle es sich lediglich um ein Partikel, das unter dem Mikroskop kaum zu erkennen sei und nur an einem Ventil der Zentrifuge gehangen habe, sagte der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Mohammad Eslami. Entscheidend sei, dass in dem fraglichen Prozess auf lediglich 60 Prozent angereichert werde, so Eslami staatlichen iranischen Medien zufolge.

Iran halte sich an seine Verpflichtungen. Das habe eine Delegation der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), die sich in den vergangenen zwei Wochen in Iran aufgehalten habe, auch bestätigt, sagte Eslami weiter.

Inspektoren der IAEA hatten in der Atomanlage in Fordow Uran mit einem Reinheitsgrad von 83,7 Prozent nachgewiesen. Der IAEA zufolge besitzt Iran 88 Kilogramm von 60-prozentigem Uran. Für den Bau einer Atomwaffe sind 90 Prozent erforderlich. Die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, Rafael Grossi, der Generaldirektor der IAEA, werde am Samstag in Teheran erwartet.

Unterdessen verwies Teheran nach der Ausweisung zwei iranischer Diplomaten am Mittwoch zwei deutsche Diplomaten des Landes. Das teilte das iranische Außenministerium mit. Die beiden Diplomaten würden wegen der „Einmischung der deutschen Regierung in innere und juristische Angelegenheiten“ Irans zu unerwünschten Personen erklärt.

Das Auswärtige Amt teilte mit, zwar sei der Schritt nach der Ausweisung der iranischen Diplomaten zu erwarten gewesen. „Er ist jedoch aus Sicht der Bundesregierung in keinster Weise gerechtfertigt.“ Die Bundesregierung habe mit ihrer Ausweisungsentscheidung in angemessener Weise auf das Todesurteil und die massive Verletzung der Rechte des deutschen Staatsangehörigen Jamshid Sharmahd reagiert. Die Ausweisung der deutschen Diplomaten sei willkürlich und ungerechtfertigt, sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen.