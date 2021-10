Ted Cruz blockiert Ernennungen : Warum Bidens Botschafter ihren Dienst noch nicht antreten können

Die Anhörung fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. Nicholas Burns, Joe Bidens Kandidat für den Botschafterposten in Peking, wurde in der vergangenen Woche vom Auswärtigen Ausschuss im Senat zu seiner Perspektive auf die Herausforderungen durch China befragt. Der Karrierediplomat, der in demokratischen und republikanischen Administrationen Leitungspositionen innehatte, sollte etwa darlegen, wie Washington auf Chinas Bestrebungen, Amerika als globale Führungsmacht zu ersetzen, reagieren solle.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Burns, der in den vergangenen Jahren an der Harvard Kennedy School lehrte, erwiderte, man befinde sich in einem vollkommen neuen Zeitalter in den Beziehungen zu China. „Wir brauchen Kommunikationskanäle, um mit den Chinesen zusammenzuarbeiten – vor allem, um die Gefahr eines versehentlichen Konflikts zu reduzieren“, antwortete er. „Aber wir müssen auch klare Botschaften überbringen.“ Werde er bestätigt, werde er genau das tun. Das Problem ist nur: Auch nach seiner Anhörung am vergangenen Mittwoch dürfte seine Bestätigung durch den Senat noch auf sich warten lassen.