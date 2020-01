„Tausendmal Nein“ : Palästinenser lehnen Trumps Nahost-Plan ab

Aktualisiert am

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas spricht während einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen der Palästinenserführung. Bild: dpa

Der lange erwartete Nahost-Plan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist in Israel auf Begeisterung, in weiten Teilen der arabischen Welt aber auf Ablehnung gestoßen. „Tausendmal Nein“, sagte der palästinensische Präsident Mahmud Abbas zu dem Vorhaben, das zwar einen eigenen Staat Palästina vorsieht, aber gleichzeitig Israels Souveränität über Siedlungen im Westjordanland anerkennt.

Für die Palästinenser ist Trumps Plan nicht annehmbar. Er beinhaltet einen unzusammenhängenden palästinensischen Staat, der wichtige Gebiete des Westjordanlandes an Israel übergibt. Das Territorium unter Kontrolle der Palästinenser würde mehr als verdoppelt werden, sagte Trump. In Ostjerusalem hätten sie eine eigene Hauptstadt, in der die Vereinigten Staaten eine eigene Botschaft einrichten würden.

Allerdings soll diese Hauptstadt am Rande Ostjerusalems entstehen, das ungeteilte Jerusalem sei hingegen Hauptstadt Israels, sagte Trump, der bei der Vorstellung im Weißen Haus vor lautstarkem pro-israelischem Publikum von einer „historischen Gelegenheit“ für die Palästinenser sprach, einen eigenen Staat zu gründen.

Proteste im Gazastreifen

Abbas hingegen sagte, die Palästinenser würden sich weiter gegen die israelische Besetzung des Westjordanlandes zur Wehr setzen. „Wir werden nicht niederknien und wir werden nicht aufgeben. „Die Palästinenser fordern die Entfernung von mehr als 700.000 israelischen Siedlern aus dem Gebiet. Auch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, lehnte den Plan ab. Dort verbrannten Demonstranten bei Protesten Fotos von Trump und Netanjahu.

Auch Jordanien warnte vor einer Annexion von Teilen des Westjordanlandes. Grundlage für die Gründung eines Staates Palästina müssten die Grenzen von vor 1967 sein, also das gesamte Westjordanland und das besetzte Ostjerusalem, Gebiete, die Israel damals eroberte. Ägypten als wichtiger Vermittler in der Region mahnte hingegen, den Plan sorgfältig zu prüfen. Die Türkei nannte Trumps Nahost-Plan eine Totgeburt, die Hisbollah aus dem Libanon sprach von einem „Deal der Schande“.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte dagegen: „Es ist ein großartiger Plan für Israel. Es ist ein großartiger Plan für Frieden.“ Er stand bei der Ankündigung neben Trump und zeigte sich insbesondere über die Rückendeckung in der Siedlungsfrage begeistert. „Sie sind der größte Freund, den Israel je im Weißen Haus hatte.“ Er sprach von einem „historischen Durchbruch“ und verglich ihn mit der Unabhängigkeitserklärung des Landes von 1948. „Dies diktiert ein für alle Mal die östliche Grenze Israels“, sagte Netanjahu später Reportern. „Israel bekommt die unmittelbare Anerkennung der Amerikaner über die israelische Souveränität über alle Siedlungen, ihre Ausnahmen.“

Wahlen und rechtliche Schwierigkeiten

Sein Sprecher kündigte an, dass Netanjahu bereits am kommenden Sonntag sein Kabinett bitten werde, seinem Plan für eine Annexion der Siedlungsgebiete im Westjordanland zuzustimmen. Sein Verteidigungsminister Naftali Bennett forderte die Annexion noch vor der Wahl am 2. März.

Angesichts des Gegenwindes der Palästinenser wird der Plan wohl kaum umzusetzen sein. Er könnte aber sowohl Trump als auch Netanjahu Rückenwind in schwierigen Zeiten geben. Beide stehen vor rechtlichen Schwierigkeiten und wichtigen Wahlen. Gegen Trump läuft im Jahr der Präsidentschaftswahl auch ein Amtsenthebungsverfahren. Netanjahu muss sich wegen des Vorwurfs des Betrugs, der Untreue und Bestechung vor Gericht verantworten. Außerdem wird in Israel am 2. März erneut gewählt.