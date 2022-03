Flucht vor Putin : Hauptsache raus, egal wohin

Große Solidarität mit der Ukraine: Demonstration am 7. März in der georgischen Hauptstadt Tiflis gegen die russische Invasion Bild: AFP

Am Morgen des 3. März wurde Sweta durch einen Anruf ihrer Mutter geweckt. „Ihr müsst gleich Tickets kaufen, bevor es zu spät ist“, habe sie gesagt. Zwei Tage später haben Sweta und ihr Freund Russland verlassen, wahrscheinlich für lange Zeit, vielleicht für immer. Schon seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine hatten sie wie in einem inneren Ausnahmezustand gelebt. „Wir sahen Nachrichten darüber, was in der Ukraine wirklich passiert, und wir sahen die russische Propaganda“, sagt Sweta. Sie gingen zu Protesten gegen den Krieg. Seit Jahren seien sie meistens dabei gewesen, wenn in Moskau gegen die Herrschaft Wladimir Putins demonstriert wurde, sagt sie. Aber dieses Mal war etwas anders: „Wir fühlten uns wie eingekesselt, wir waren zusammen und konnten nicht sprechen. Es ist eine unglaubliche Tragödie.“ Als sie über ihre Gefühle in den ersten Kriegstagen spricht, ringt Sweta nach Worten, versucht, die Tränen zurückzuhalten, und entschuldigt sich, als es ihr nicht ganz gelingt.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Der Krieg war noch keine Woche alt, als Sweta und ihr Freund darüber zu reden begannen, ob sie aus Russland weggehen sollten. Sie überlegten, was zuvor zu erledigen sei und wie viel Zeit sie dafür brauchen würden. Aber dann ging alles sehr viel schneller, als sie gedacht hatten. Die Entscheidung über das Ob und Wann fiel nach jenem morgendlichen Anruf der Mutter fast von selbst. In den ersten Märztagen ging in Moskau das Gerücht um, die Verhängung des Ausnahmezustands und eine allgemeine Mobilmachung stünden unmittelbar bevor. In diesem Fall dürften Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht mehr verlassen. Dem wollte das junge Paar unbedingt zuvorkommen. Der Belagerungsring, den sie gefühlt hatten, schien sich zu schließen.

Tiflis, die „Hauptstadt der russischen politischen Emigration“

Nun sind die beiden in der georgischen Hauptstadt Tiflis – zwei von Tausenden Russen, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine dorthin gekommen sind. Das russische Internetmedium Meduza (dessen Redaktion seit Jahren im Exil in Lettland arbeitet) bezeichnete Tiflis diese Woche als „Hauptstadt der russischen politischen Emigration“. Um diesen Titel konkurrieren freilich auch die armenische Hauptstadt Eriwan und Istanbul, wo in den vergangenen vier Wochen gleichfalls Tausende Russen angekommen sind. Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Menschen Russland seit dem Überfall auf die Ukraine aus politischen Gründen verlassen haben, gibt es nicht. Womöglich sind es noch nicht Hunderttausende, wie russische Exilorganisationen behaupten. Vielleicht ist es auch noch nicht die größte Emigrationswelle, die Russland seit der Oktoberrevolution 1917 erlebt hat, wie manche raunen. Aber es hat ein Exodus begonnen, der für Russland zum intellektuellen Aderlass wird.

Allein nach Georgien sind nach Angaben des georgischen Innenministeriums seit dem Beginn des Kriegs etwa 30.000 russische Staatsbürger eingereist. Fast 13.000 von ihnen sind geblieben. Hinzu kommen etwa ebenso viele Belarussen. Auf Tiflis, eine Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern, hat das spürbare Auswirkungen. In den Bankfilialen im Stadtzentrum stehen lange Schlangen russisch sprechender Menschen, die ein Bankkonto eröffnen wollen. Ein ähnliches Bild ist an den Verkaufsstellen für SIM-Karten zu sehen. „Und die Mietpreise sind um das Zwei- bis Dreifache gestiegen“, sagt Anton Michaltschuk.