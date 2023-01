Tod von Papst Benedikt XVI. : Tausende Menschen nehmen im Petersdom Abschied

Einige hatten sich schon in der Nacht angestellt, um dem verstorbenen Benedikt XVI. die letzte Ehre erweisen zu können. Eine Ordensfrau war es dann, die als erste am aufgebahrten Leichnam betete. Zuvor hatten Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni und Staatspräsident Sergio Mattarella von dem ehemaligen Papst Abschied genommen.

Der langjährige Privatsekretär Erzbischof Georg Gänswein begleitete seinen ehemaligen Chef nach dessen Tod auch in der Basilika. Um sieben Uhr am Montagmorgen war der in Rot gekleidete Leichnam vom ehemaligen Wohnort in den Vatikanischen Gärten in den Petersdom überführt worden.

In einem silberfarbenen Transporter wurde Benedikt, begleitet von seinen engsten Vertrauten, in den Petersdom gebracht. Dort wurde er auf der Totenbahre an die Stelle vor dem Hauptaltar gebracht, wo 2005 auch schon Johannes Paul II. aufgebahrt war. Bis Mittwochabend können sich die Menschen dort von dem früheren Kirchenoberhaupt verabschieden.

Über vier Zugänge strömen sie seit dem Morgen auf den Petersplatz. Die ursprünglich aufgestellten Absperrgitter reichten schnell nicht mehr aus, um Tausende Menschen in geordneten Bahnen Richtung Basilika zu lenken. Eilig wurden am Mittag weitere Absperrungen postiert.

Söder will zum Requiem anreisen

Mit einer bayerischen Delegation will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag zum Trauergottesdienst für den emeritierten Papst Benedikt XVI. nach Rom reisen. „Es ist eine große Ehre, auch für viele, die dabei sein werden, am Requiem teilzunehmen“, sagte Söder am Montag, nachdem er sich in München in ein Kondolenzbuch für den kürzlich Verstorbenen eingetragen hatte.

Aus ganz Bayern sollen demnach Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft mit nach Rom fliegen. Joseph Ratzinger, wie sein bürgerlicher Name lautete, stammte aus dem oberbayerischen Marktl.

Beisetzung in früherem Grab von Johannes Paul II.

Der verstorbene Papst Benedikt XVI. wird im früheren Grab seines Vorgängers Johannes Paul II. beigesetzt. Das bestätigte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Montag vor Journalisten. Seine letzte Ruhestätte wird damit in der Krypta des Petersdoms sein. Dort soll der Leichnam am Donnerstag hingebracht werden. Zuvor will Papst Franziskus draußen vor der Basilika einen großen Trauergottesdienst mit Zehntausenden Menschen für Benedikt abhalten. Benedikt war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben.

Papst Johannes Paul II. wurde nach seinem Tod 2005 in der Gruft beigesetzt. Einige Jahre später wurden seine sterblichen Überreste neben die Pietà Michelangelos im Petersdom gebracht, weshalb sein Grab in den Grotten frei ist.